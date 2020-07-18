Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в обменных пунктах

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Принято постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года №86 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", передает Kazakhstan Today.

Установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, для: доллара США - 6 тенге, евро - 7 тенге", - говорится в документе.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан Д. Вагапова.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2021 года.

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