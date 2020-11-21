Нацбанк внес изменения в программу льготного кредитования

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева Национальный банк Казахстана решением от 27 октября внес ряд изменений в программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте регулятора

- выделены дополнительные 200 миллиардов тенге на кредитование субъектов крупного предпринимательства и предпринимателей в агропромышленном комплексе (АПК), пострадавших в результате чрезвычайного положения;

- срок действия программы продлен до 31 декабря 2021 года включительно;

- срок освоения денег - до 31 марта 2021 года включительно.

В целях реализации принятых изменений Нацбанка и расширения охвата программы Министерством национальной экономики РК совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" проведены работы по выявлению наиболее пострадавших отраслей в результате чрезвычайного положения.

В результате был определен перечень пострадавших видов деятельности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, который был представлен Министерством национальной экономики РК на утверждение в Национальный банк Казахстана 18 ноября 2020 года.

Этот перечень был утвержден совместным приказом председателя Национального банка Казахстана и министра национальной экономики РК от 18 ноября 2020 года.

Крупные предприятия, пострадавшие в результате введения чрезвычайного положения и осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях экономики согласно перечню, вправе обратиться в банки второго уровня для получения льготных кредитов. При этом на одного заемщика-субъекта крупного предпринимательства установлен лимит в сумме до 6 миллиардов тенге. Лимит для субъекта малого и среднего предпринимательства сохранен в сумме не более 3 миллиардов тенге, для ИП не более 50 миллионов тенге.

Из дополнительно выделенных 200 миллиардов тенге для льготного кредитования АПК выделен лимит на сумму 100 миллиардов тенге, из которых 70 миллиардов тенге будут выделены через банки второго уровня и 30 миллиардов тенге - через АО "Аграрная кредитная корпорация".

В связи с расширением охвата участников программы ее наименование изменено на программу льготного кредитования субъектов предпринимательства.

Напомним, программа принята в марте текущего года по поручению главы государства и направлена на поддержку предпринимателей, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

По данным на 18 ноября текущего года, банками второго уровня принято 2311 заявлений на сумму 567,4 миллиарда тенге. 1370 субъектам малого и среднего предпринимательства (1168 МСП и 202 ИП) выдано займов на сумму 455,3 миллиарда тенге, из которых 101,6 миллиарда тенге за счет денег, поступивших с погашения ранее выданных займов.

Наибольшая доля выделенных средств приходится на субъекты малого и среднего бизнеса в сфере торговли - 319 миллиардов тенге (70%), строительства - 44,9 миллиарда тенге (9,9%), обрабатывающей промышленности - 39,8 миллиарда тенге (8,7%).

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