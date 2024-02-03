"Нацфонд - детям": почему выплаты меньше, чем ожидалось  

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По программе "Национальный фонд - детям" в ЕНПФ начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет), сообщили в фонде.





С 1 января 2024 года участниками программы стали все дети - граждане Казахстана, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года.





Общее количество участников программы - 6 919 131 ребенок (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2023 года включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно).





Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.





Важно понимать, что это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям - участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет", - уточнили в ЕНПФ.





Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия.





Напоминаем, что целевые требования - это обязательства правительства Республики Казахстан перед детьми до 18 лет - гражданами страны, формируемые в Национальном фонде ежегодно за счет 50% от инвестиционного дохода, рассчитываемого по ставке доходности, усредненной за последние 18 лет (предшествующих отчетному году). Средства, учитываемые как целевые требования, продолжат инвестироваться до 18-летия ребенка и ежегодно на них будет начисляться дополнительный инвестиционный доход.





Согласно закону, право на использование целевых требований наступает только после достижения ребенком 18 лет. В год достижения ребенком 18-летия сумма накопленных целевых требований переводится на целевой накопительный счет ребенка, открытый в ЕНПФ, для использования на жилье или образование.





Деньги, накопленные в ЕНПФ на целевых накопительных счетах детей, являющихся гражданами Казахстана и достигающих в текущем году 18 лет, называются целевыми накоплениями. Для того чтобы использовать эти средства, совершеннолетний участник программы может обратиться к уполномоченным операторам, открыв там банковский счет, на который из ЕНПФ будут перечислены в долларах США его целевые накопления. Список уполномоченных операторов, заключивших соглашение с ЕНПФ и работающих по программе "Нацфонд - детям", размещен на сайте enpf.kz





ЕНПФ осуществляет учет всех целевых требований и целевых накоплений по программе "Нацфонд - детям" (включая накапливаемый инвестиционный доход) в долларах США, а также предоставляет информацию по участникам программы.





Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на специально созданном сайте kids.enpf.kz . Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.





Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить уже самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.





По данным ЕНПФ, полный список детей - участников программы ЕНПФ формирует ежегодно на основании официальных сведений из государственной базы данных "Физические лица".





Если ребенок по каким-то причинам отсутствует в государственной базе данных "Физические лица" и по этой причине не был включен в список участников программы (но имеет право быть ее участником), то целевые требования начисляются за пропущенный период (пропущенные периоды) в полном объеме (включая инвестиционный доход) в следующий календарный год", - пояснили в фонде.