Новый имидж представил Bereke Bank в честь 30-летия национальной валюты

У банка теперь обновленный логотип, новый слоган и продуманная стратегия позиционирования

Фото: Bereke Bank

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Bereke Bank заявил о полном восстановлении после санкций и запуске новой имиджевой кампании "Всё будет Bereke!".





У банка теперь обновленный логотип, новый слоган и продуманная стратегия позиционирования.





Я рад представить казахстанцам наш обновленный логотип. Это не просто знак, за логотипом стоит четкое видение того, как будет развиваться Bereke Bank, какие продукты мы создадим и почему наш банк будут выбирать клиенты. Это результат кропотливой работы нашего коллектива и специалистов по брендингу", - заявил председатель правления Bereke Bank Андрей Тимченко.





Стилистическое обновление логотипа Bereke Bank стало завершением полного восстановления операционной деятельности банка после выхода из санкций. К моменту рестайлинга банк получил рейтинг BB от Fitch, возобновил отношения с Visa, MasterCard, иностранными баками-корреспондентами, AppStore и Google Play, восстановил работу собственных приложений. Новая стратегия позиционирования была разработана на базе существующего названия Bereke Bank.





Разработка новой стратегии позиционирования заняла несколько месяцев и в ней принял участие весь коллектив банка. Помимо обновленного логотипа банк представил аудитории новый слоган - "Всё будет Bereke!".





Слово "береке" имеет большое, важное и эмоционально близкое значение для казахстанцев, оно напрямую связанно с семьей, домом, благосостоянием. Новый Bereke Bank выходит на рынок с обещанием нести радость и уверенность через заботу и особое отношение к каждому клиенту", - говорится в пресс-релизе.





Всё будет Bereke!" - слоган банка лучшим образом отражает смысл нового позиционирования.





Bereke Bank





Мы тщательно проанализировали то, что сейчас происходит на банковском рынке Казахстана, провели исследование потребительского восприятия и постарались создать сильный узнаваемый бренд, который будет жить долго и принесет добавленную стоимость", - подчеркнул председатель правления.





Рестайлинг логотипа отражает стремление Bereke Bank к построению конкурентного бизнеса, способного быстро адаптироваться к современной цифровой среде. Новый лого технологичен, его можно легко использовать на любых носителях, в том числе цифровых.





Цвета логотипа напрямую доносят эмоции, ставшие новой сущностью нового бренда Bereke Bank. Синий - транслирует уверенность, надежность, баланс. Зеленый - радость, успешность, яркую, насыщенную жизнь. Все элементы брендинга символизируют единство и гармонию, которую банк намерен создавать для клиента, окружая его всем, что нужно для реализации жизненных целей, отметили в банке.





Для сохранения преемственности бренда мы оставили зеленый цвет и добавили красивый синий. Синий - это небо. Зеленый - земля. Это цвета Казахстана. Мы - казахстанский банк! Новый подход к позиционированию отражает нашу прогрессивность и амбиции стать более клиентоориентированным банком", - подчеркнул Тимченко.





Обновление логотипа знаменует следующий качественный этап в работе финансового института. Банк поздравляет всех казахстанцев с 30-летием национальной валюты и желает всем успеха и процветания. Все будет Bereke!