Пенсионные вкладчики получат больше прав в управлении своими активами

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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Социальный кодекс вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами, сообщила сегодня мажилисменам министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в рамках правительственного часа.
По ее словам, установленный порог достаточности будет использован только при изъятии пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья. Передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами вкладчики смогут не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий или от всей накопленной суммы.
Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодательстве. Таким образом, представители этой группы будут получать так же, как и текущие пенсионеры, 3 вида пенсионных выплат: за счет государства - базовую пенсию, за счет работодателей - условно-накопительную пенсию, за счет своих накоплений - накопительную пенсию", - сообщила министр.
Государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.
Обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски", - добавила министр.