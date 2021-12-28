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Правила передачи данных о мобильных платежах в налоговые органы разработали в Казахстане

27.12.2021, 13:04 5941
Правила передачи данных о мобильных платежах в налоговые органы разработали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Министерство финансов утвердило правила и срок реализации пилотного проекта по передаче банками второго уровня сведений о мобильных платежах в налоговые органы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Правила определяют участников пилотного проекта, их права и обязанности, а также порядок и сроки его реализации, сообщается в документе, опубликованном на портале "Открытые НПА". 
 
Участниками пилотного проекта являются налогоплательщики, изъявившие готовность применять оборудование (устройство), предназначенное для приема платежей с использованием платежных карточек и наличных денег, с учетом технических требований контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее – POS-терминал) на добровольной основе; БВУ (по согласованию), подавшие заявки на подключение к сервису; органы госдоходов - комитет и его территориальные органы, на территории которых зарегистрированы по месту нахождения налогоплательщики, являющиеся участниками пилотного проекта.
 
Права и обязанности участников пилотного проекта:
 
Налогоплательщики, имеющие обязательства по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее – ККМ с ФПД), вправе:
 
1) не применять ККМ с ФПД до окончания пилотного проекта;
 
2) получать разъяснения и рекомендации по вопросам интеграции в ходе проведения пилотного проекта.
 
6. Налогоплательщики обязаны:
 
1) применять POS-терминал до окончания пилотного проекта;
 
2) заключить договор с БВУ о передаче в органы государственных доходов сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг.
 
7. БВУ получает от Комитета разъяснения и рекомендации по вопросам интеграции в ходе проведения пилотного проекта.
 
8. БВУ обязаны:
 
1) обеспечить интеграцию с ИС ИБД комитета в соответствии с Приказом № 123; 
 
2) представить в комитет список налогоплательщиков, применяющих POS-терминалы;
 
3) передавать в комитет в неизменном виде сведения о денежных расчетах, осуществляемых с применением POS-терминалов; 
 
4) утвердить правовой акт об ответственности работников за разглашение, утечку информации, составляющей государственную тайну и иную охраняемую законом информацию;
 
5) обеспечить техническую поддержку для налогоплательщиков, применяющих POS-терминал.
 
9. Органы государственных доходов обязаны:
 
1) предоставлять разъяснения по вопросам пилотного проекта;
 
2) информировать о правах и обязанностях органов государственных доходов;
 
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Налоговым кодексом.
 
10. Органы государственных доходов вправе:
 
1) в рамках пилотного проекта запрашивать у БВУ информацию по налогоплательщикам, применяющим POS-терминалы на добровольной основе;
 
2) пользоваться иными правами, предусмотренными Налоговым кодексом.
 
Порядок и срок реализации пилотного проекта:
 
10. Порядок передачи сведений о денежных расчетах с применением POS-терминалов:
 
1) БВУ реализуют информационную систему, обеспечивающую оперативную передачу сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиками при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, с POS-терминала; 
 
2) БВУ передают сведения о денежных расчетах с POS-терминала посредством интеграции в ИС ИБД комитета;
 
3) Комитет БВУ определяет список налогоплательщиков, применяющих POS-терминалы на добровольной основе.
 
Сроки проведения пилотного проекта: с января 2022 года до 31 декабря 2022 года.
 

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В МИИР ответили на вопрос о сокращении сроков использования пенсионных излишков

24.12.2021, 14:34 12011
В МИИР ответили на вопрос о сокращении сроков использования пенсионных излишков
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК ответили на вопрос: почему срок использования пенсионных излишков сокращён с 45 до 20 дней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня мы расскажем, почему сокращены сроки использования пенсионных накоплений (предоставление документов, подтверждающих целевое назначение) с 45-и до 20-и дневного срока. При согласовании новых правил с Национальным банком было предложено сократить срок. Это обусловлено тем, что имеются несколько случаев возврата и изъятия пенсионных выплат, что при долгосрочном подтверждении целевого использования (45 рабочих дней) приводит к риску неначисления инвестиционного дохода при постоянном изменении остатка пенсионных накоплений на счете в ЕНПФ. А также это приводит к недоучету отвлеченных средств, при расчете ежемесячной пенсии. В свою очередь срок 20 рабочих дней позволяет обеспечить защиту интересов вкладчиков пенсионной системы", - сообщила пресс-служба МИИР РК в своем паблике в Instagram


Ранее глава ЕНПФ рассказал, почему сократили срок использования пенсионных.   

Напомним, в декабре в Казахстане изменились сроки использования пенсионных накоплений. Срок использования составит до 20 рабочих дней. Также с 16 декабря казахастанцы получили возможность перечислять пенсионные излишки на депозиты в "Отбасы банк".  
 

Обнародовать данные об активах нацкомпаний за рубежом просят мажилисмены

22.12.2021, 15:38 27741
Обнародовать данные об активах нацкомпаний за рубежом просят мажилисмены
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Мажилисмен Айкын Конуров считает, что отсутствие информации об эффективности инвестиций в зарубежные проекты приводит к негативным последствиям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом он заявил в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Нацбанка Ерболата Досаева.
 
По мнению депутата, заявленные успехи в макроэкономике не отражают реальное состояние дел простых казахстанцев, малого и среднего бизнеса, а также всей сложности экономической ситуации в стране и мире.
 

Мы видим, что расходы на индустриально-инновационное развитие планомерно сокращаются. Реальный сектор экономики испытывает серьезные проблемы доступа к дешевым и длинным оборотным средствам. В стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов. Все это в конечном итоге негативно влияет на благосостояние большинства казахстанцев. Средний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35%. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях", - отметил депутат. 

 
На этом фоне острого дефицита инвестирование в экономики других стран вызывает озабоченность, отметил депутат. 
 
В качестве примера Конуров привел дочернюю организацию холдинга "Байтерек" - АО QazTech Ventures, которая направила инвестиции в сумме 10 млн долларов США в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.
 
Он также напомнил историю рискового инвестирования пенсионных средств граждан в размере 250 миллионов долларов США в облигации Международного банка Азербайджана с их последующим вынужденным обменом на государственные ценные бумаги Азербайджана. 
 
Между тем, по мнению депутатов Народной партии Казахстана, указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.
 
Конуров отметил, что данные об эффективности зарубежных инвестиций и ответственности лиц, принимавших решения, отсутствуют. 
 

С учетом изложенного просим предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет наши национальные компании за рубежом, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата", - говорится в депзапросе. 

 

Казахстанцы активно скупают золотые слитки

21.12.2021, 18:36 49791
Казахстанцы активно скупают золотые слитки
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Более 3 400 золотых слитков приобрели жители Казахстана в ноябре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Общий вес проданных слитков составил 129,2 килограмма. Наибольшим спросом они пользуются в Алматы, Нур-Султане и Атырау, сообщает пресс-служба Нацбанка РК
 
Слитки продают банки второго уровня и отдельные небанковские обменные пункты. 
 
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продан 71 631 золотой слиток общим весом 2,6 тонн.
 

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 28% или 19 816 штук. Далее следуют стограммовые слитки, их продано 15 911 штук (22%) и двадцатиграммовые – 13 779 штук (19%)". 

 

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", - сообщили в Нацбанке. 

 
В то же время на обратный выкуп принято 10 538 мерных слитков общей массой 257 килограммов, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые банками второго уровня и обменными пунктами на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.
 

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку", - проинформировали в Нацбанке.  

 
В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах. 
 

Единую национальную платежную систему планируется внедрить в Казахстане в 2022 году

20.12.2021, 15:12 105711
Единую национальную платежную систему планируется внедрить в Казахстане в 2022 году
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов сегодня на правительственном часе в мажилисе заявил, что к середине 2022 года в Казахстане появится национальная платежная система, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основными компонентами системы станут межбанковская система платежных карточек и система мгновенных платежей, сообщает inbusiness.kz
 
Шолпанкулов напомнил, что обе системы уже были запущены в пилотном режиме в ноябре этого года, а также рассказал об их преимуществах. 
 

Во-первых, это снижение банковских комиссий. К примеру, при использовании системы мгновенных платежей банковская комиссия снизится в 2,5 раза, то есть до 1%. В настоящее время к системе мгновенных платежей подключены 4 участника финансового рынка, в ближайшее время ожидается подключение еще 7 банков".

 
Во-вторых, по его словам, система обеспечит защиту внутреннего рынка и исключит внешние угрозы и риски для функционирования финансовой системы. В частности, все внутристрановые транзакции по платежным карточкам будут переведены в национальную инфраструктуру. Также значительно ускорятся расчеты между участниками. 
 
Кроме того, появится широкая возможность проводить платежи вне зависимости от месторасположения, времени суток и обслуживающего банка, подчеркнул зампред Нацбанка. 
 

Зампред Нацбанка прокомментировал повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений

20.12.2021, 14:13 107211
Зампред Нацбанка прокомментировал повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов считает правильным повышение порогов минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Методология расчета порога была разработана правительством. Ее основная задача, чтобы у каждого гражданина остался необходимый объем средств, чтобы получать минимальную пенсию. Я считаю, что сам порог должен оставаться. Текущий рост произошел, потому что МЗП увеличилась до 60 тысяч тенге, что существенно повлияло на перерасчет. Сама система расчета динамична, поэтому все зависит от параметров входных, которые и повлияли на рост", - ответил Шолпанкулов на вопрос корреспондента Tengrinews в кулуарах мажилиса.

 
Шолпанкулов отметил, что повышение порогов считает правильной мерой. Он добавил, что основная задача пенсионной системы - сохранение накоплений для обеспечения выплат будущим пенсионерам. 
 

Самая главная задача порога - скопить необходимую сумму для обеспечения пенсии. Это главная цель, которую каждый гражданин должен понимать. Это та сумма средств, которая у него должна быть на счете, чтобы он мог получать пенсию. Надо не забывать об этом. Если мы будем делать акценты на другие вещи, то я считаю, что это некорректно. У государства существует очень много программ по поддержке как молодых, так и нуждающихся, в рамках которых они могут реализовать свое право", - сказал Шолпанкулов. 

 
Заместитель главы Национального банка рассказал, что его пенсионные накопления достигли порога достаточности.
 

Но я их не сниму. Я предполагаю, моя главная цель - получать достойную пенсию", - заключил он.

 
Ранее сообщалось, что Минтруда подготовило постановление о продлении порога достаточности до 1 апреля 2022 года
 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.
 
После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье
 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года

За первые 6 часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк было подано заявок на общую сумму 30 миллиардов тенге. 
 

Активы казахстанских банков увеличились за месяц на 450 млрд тенге

20.12.2021, 10:08 110061
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Активы казахстанских банков увеличились за месяц на 449,9 млрд тенге и к ноябрю текущего года достигли уже 36,01 трлн тенге. C начала года рост составил 4,84 трлн тенге, за год (то есть к началу ноября 2020) - 5,8 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из 22 БВУ, работающих на рынке РК, в месячной динамике в плюсе 15 банков, за год - 21 фининститут, сообщает Finprom.kz.
 
Лидирует с большим отрывом от прочих БВУ гигант сектора Halyk Bank. Всего за месяц крупнейший банк Казахстана прирастил объем активов на 276,5 млрд тенге. Для понимания масштабов: это лишь немногим меньше, чем совокупное увеличение активов всех БВУ, показавших за месяц положительную динамику, а таких банков было 14. В общей сложности они нарастили объемы активов на 303,2 млрд тенге.
 
С начала года портфель активов Halyk Bank вырос на 1,1 трлн тенге, за год - на 1,36 трлн. Это также самые значительные показатели на рынке. В итоге активы фининститута достигли 11,07 трлн тенге - практически трети от всех объемов казахстанских банков в совокупности.
 
По месячному росту в тройке лидеров оказались также Kaspi Bank и Ситибанк Казахстан (плюс 86,2 и 69 млрд тенге, до 3,5 и 1,18 трлн тенге соответственно). В годовой динамике в тройку лучших помимо Halyk Bank вошли Jusan Bank и Сбербанк (плюс 1,11 трлн тенге у каждого, до 2,68 и 4,03 трлн тенге соответственно).
 
Тем временем совокупный ссудный портфель БВУ РК вырос за месяц на 252,6 млрд тенге и к ноябрю составил уже 18,34 трлн. С начала года рост достиг 2,55 трлн тенге, за год - 2,92 трлн.
 
Стоит отметить, что на фоне непрерывного и активного роста и развития кредитования в стране качество портфеля в последние годы также растет. Для сравнения: годом ранее доля токсичных займов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) составляла 8,1% ссудного портфеля, а десять лет назад она достигала критических 31,4%.
 
К ноябрю текущего года доля "плохих" кредитов от совокупного ссудника в секторе составила всего 4,1%.
 
По росту объема займов также с большим отрывом от прочих банков лидирует тот же Halyk Bank, причем как по месячному росту, так и по увеличению портфеля с начала года и за год. За октябрь банк нарастил ссудный портфель на 163,7 млрд тенге, с начала года - на 944,4 млрд, а рост к началу ноября прошлого года составил сразу 1,21 трлн.
 
В итоге к ноябрю текущего года портфель займов Halyk Bank достиг уже 5,83 трлн тенге - это 31,8% от совокупного ссудного портфеля БВУ РК. Примечательно при этом то, что портфель банка-гиганта отличается высоким качеством: так, доля NPL 90+ в общем объеме займов Halyk Bank составила всего 3,1%.
 
В ТОП-3 по месячному росту ссудника также вошли Kaspi Bank (плюс 101,9 млрд тенге, до 2,33 трлн) и Отбасы банк (плюс 89,4 млрд тенге, до 1,91 трлн). Эти же банки вместе с Halyk Bank вошли в тройку лидеров годовому росту.
 

Казахстанцы за несколько часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ

16.12.2021, 20:20 138471
Казахстанцы за несколько часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - За первые 6 часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк подано заявок на общую сумму 30 миллиардов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщила пресс-служба банка в Instagram, вкладчики Отбасы банка в ожидании государственной премии спешат пополнить свои депозиты до 31 декабря 2021 года, чтобы в будущем использовать депозиты в качестве первоначального взноса по самым выгодным ипотечным программам. 
 
Кнопка, позволяющая осуществить эту операцию, появилась сегодня в 10.00 на сайте enpf-otbasy.kz
 
Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо зайти на онлайн-платформу с помощью ЭЦП, нажать кнопку "выбрать цель", в пункте "приобретение жилья" выбрать цель "Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления".
 

Все заявки принимаются онлайн и необходимости посещать отделение банка нет", - подчеркнули в пресс-службе. 

 
В банке также напомнили, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат, пользователям необходимо установить сертификаты nclayer. 
 
Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz.
 
Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.
 
 

Казахстанцы смогут самостоятельно продавать залоговое имущество

15.12.2021, 16:30 159341
Казахстанцы смогут самостоятельно продавать залоговое имущество
Фото: Пресс-служба Нацбанка Казахстана
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сегодня в кулуарах мажилиса ответила на вопросы относительно продажи залогового имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, после трагедии в Алматы, когда должник расстрелял 5 человек, Министерство юстиции в ускоренном порядке разработало законопроект, в котором усилили требования к оценочной деятельности и к залоговой политике банков, сообщает агентство Sputnik Казахстан
 

Предполагается, что стоимость реализации имущества на аукционе не может быть ниже 75%. Мы настояли на том, чтобы такой механизм был применим и во внесудебном порядке. На электронном аукционе имущество реализуется по решению суда. Как вы знаете, проблема была, что продавали за 50% от стоимости, сейчас установлен порог в 75%", - рассказала Абылкасымова.

 
Она также сообщила, что у казахстанцев появится возможность самостоятельно реализовать свое имущество по той стоимости, которую назначит независимый оценщик.
 

Также была проблема того, что оценка имущества была устаревшей. Мы ввели требование, чтобы была свежая оценка, независимыми оценщиками в течение последних 6 месяцев действовала. Если должника устраивает оценка банка, то он может ею воспользоваться. Если он с ней не согласен, он имеет полное право сам провести оценку и в течение трех месяцев самостоятельно реализовать свое имущество до того, как пройдет суд", - уточнила глава агентства. 

 
Ранее премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на депзапрос сенатора Ляззат Сулеймен, рассказал, при каких обстоятельствах граждан могут выселить из жилья за кредиторские задолженности.  

Напомним, в запросе Сулеймен предложила исключить участие банков в торгах по реализации залогового имущества и усилить контроль над деятельностью частных судебных исполнителей. 
 

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