У трети участников госзакупок выявляют налоговые нарушения

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - У одной трети победителей государственных закупок при проверках были выявлены нарушения в сфере налогов, передает Kazakhstan Today.

Об этом заявил заместитель председателя КГД МФ РК Жайдар Инкербаев.

В рамках государственных закупок в течение 2018 года около 52,1 тыс. предпринимателей получили из бюджета денежные средства в размере 3942,5 млрд тенге. В результате камерального контроля у одной трети победителей государственных закупок выявлены расхождения. 18,5 тыс. из них были направлены уведомления. Итого в бюджет удалось вернуть 176,6 млрд тенге налогов", - сообщил Инкербаев.

По его словам, налоговые органы особое внимание уделяют налогоплательщикам с низким коэффициентом налоговой нагрузкой, это менее 3%. Недобросовестные предприниматели идут на хитрость, чтобы не платить налоги. Один из популярных способов - использование услуг фирм-однодневок по получению бестоварных счетов-фактур, выплата заработной платы в конвертах и использование нелегальной трудовой силы, сокрытие доходов и не обоснованное увеличение затрат.

Например, один из участников госзакупок, ТОО "Достар С", в 2018 году осуществлял благоустройство туристического маршрута в Акмолинской области на сумму 1049 млн тенге. Налоговая проверка показала нарушения на сумму 341 млн тенге.

Зампред КГД отметил, что налоговые органы подают иски о признании сделок недействительными. На сегодняшний день суды вынесли решения на сумму 20,9 млрд тенге.

Всего в результате налогового администрирования участников госзакупок в бюджет дополнительно поступили 4,8 млрд тенге налогов. Сейчас ведется работа по администрированию 2019-2020 года.

В КГД создана группа, которая, используя базу электронных счетов-фактур, проводит онлайн-контроль операций участников госзакупок в режиме реального времени. Это позволит выявить фирмы-однодневки среди их подрядчиков. Раскрытые схемы будут передаваться в Службу экономических расследований. Не исключается и коррупционная составляющая по участникам госзакупок, имеющих наибольшие нарушения.

Обо всех выявленных фактах информация будет направляться соответствующим администраторам программ и акиматам для рассмотрения вопроса корректировки стоимости работ.

Еще одним инструментом контроля по недопущению ухода от уплаты налогов является казначейское сопровождение государственных закупок в сфере строительства. Мониторинг подрядчиков через систему управления рисками при выплате бюджетных денег показал эффективность, коэффициент налоговой нагрузки у половины участников госзакупок вырос в 2,3 раза. Наблюдается прирост поступлений налогов на 54,4 млрд тенге.

С сентября 2019 года введены в действие положения по финансовой устойчивости для госзакупок в строительной сфере. Финустойчивость является одним из основополагающих показателей для допуска к участию в конкурсах и отражает стабильность потенциального участника госзакупок.

Предприниматели начали самостоятельно выводить из тени сокрытых наемных работников и исправлять допущенные налоговые нарушения. В результате проводимых корректировок с начала года дополнительно уплачено налогов на сумму 5,6 млрд тенге. Это позволило улучшить здоровую конкуренцию среди участников госзакупок.

С 1 июля 2020 года показатели финансовой устойчивости распространены на все виды работ и товаров. Рассматривается вопрос введения финансовой устойчивости на закупки в квазигосударственном секторе, а также на финансирование в рамках государственных программ.

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