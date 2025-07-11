Утверждены задачи совета по управлению Нацфондом РК
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 июля введен в действие указ президента РК "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан".
Образовать Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан", - говорится в документе.
Также указом утверждены состав совета и положение о совете.
Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
В состав совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан вошли:
- Президент Республики Казахстан, председатель
- Премьер-министр Республики Казахстан
- Председатель сената парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Руководитель администрации президента Республики Казахстан
- Председатель Национального банка Республики Казахстан
- Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан
- Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
- Министр финансов Республики Казахстан
- Министр национальной экономики Республики Казахстан
Совет по управлению Национальным фондом является консультативно-совещательным органом при президенте. Основными задачами совета являются оказание содействия и выработка рекомендаций президенту Республики Казахстан по вопросам использования средств Национального фонда и управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда.
Совет для выполнения задач осуществляет:
- выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;
- рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям целевых трансфертов из Фонда в республиканский бюджет, направляемых по решению президента Республики Казахстан на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования;
- рассмотрение и выработку предложений по финансированию проектов общестранового значения за счет средств Фонда путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния с учетом результатов экспертизы проектов;
- выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения в Фонде;
- выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.