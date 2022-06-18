Система Orphus

В Алматы изымают автомобили у должников по налогам

17.06.2022, 16:58 4656
В Алматы изымают автомобили у должников по налогам
Фото: kolesa.kz/Алмаз Толеке
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В Алматы стартовала акция "Город без налоговой задолженности". Целью акции является принудительное взыскание налоговой задолженности по автотранспортным средствам, сообщили в департаменте госдоходов по городу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках акции департаментом государственных доходов по Алматы совместно с департаментом полиции Алматы и частными судебными исполнителями проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых автомобили должников устанавливаются с помощью видеокамер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности. За два часа работы более десяти машин с общей задолженностью 11 млн тенге водворены на штрафстоянку.
 
По данным департамента, на сегодняшний день по городу задолженность по налогу на транспортные средства составляет более 5 млрд тенге, при этом основная часть из этой суммы приходится на владельцев авто с большими объемами двигателя - свыше 4 тысяч куб. см.
 
Следует отметить, что проверить и оплатить налоговую задолженность можно с помощью мобильного приложения е-Salyq Azamat, приложений банков второго уровня, на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz либо через единый контакт центр 1414/3.
 
Во избежание неприятных ситуаций, а также издержек по оплате услуг судебных исполнителей и штрафстоянки департамент государственных доходов по Алматы призывает автовладельцев погасить налоговую задолженность.
 

новости по теме

Стал известен курс тенге на выходные

17.06.2022, 17:33 4226
Стал известен курс тенге на выходные
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 446,91 тенге (+4,59 тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс рубля вырос до 7,92 тенге (+0,12). Средневзвешенный курс евро составил 470,53 тенге (+7,86).
 
В обменниках доллары покупают/продают по 447-452 тенге.
 

Казахстанским БВУ могут разрешить вывезти российские рубли

15.06.2022, 18:42 8831
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Национальный банк РК сообщил о разработке проекта постановления правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности РК", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время в банках второго уровня наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из Казахстана, сообщает пресс-служба НБ РК.
 
Проектом предусматривается разрешение на вывоз в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня в период с 15 июля по 31 августа 2022 года. При этом сумма должна быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года. Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов. 
 

В каких ведомствах Казахстана больше всего неосвоенных бюджетных средств

14.06.2022, 10:32 13441
В каких ведомствах Казахстана больше всего неосвоенных бюджетных средств
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В ходе заседания правительства заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, в каких ведомствах РК больше всего неосвоенных бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 6 трлн 554 млрд тенге, или план (6 125 млрд тенге) исполнен на 107%. В республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило более 4,4 трлн тенге, или план исполнен на 100,9%. План по доходам перевыполнен на 41 млрд тенге, из них налоги - на 11 млрд тенге, неналоговые - на 29 млрд тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДС на ТВП (54 млрд тенге)", - сказал глава Минфина.

 
По его словам, перевыполнение плана обусловлено увеличением сумм оборотов по реализации товаров, работ и услуг за 4 месяца т.г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24,4%.
 
План не исполнен по КПН (33 млрд тенге), НДС на импорт (11 млрд тенге) и ЭТП на сырую нефть (9 млрд тенге).
 
По КПН план не исполнен в связи с уменьшением сумм авансовых платежей по 648 крупным налогоплательщикам (36,1% из 1796 плательщиков КПН в РБ) на 48%, или на 46 млрд тенге.
 
Основной причиной неисполнения плана по НДС на импорт является снижение объема импорта из третьих стран.
 
Неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано с уменьшением фактической ставки на сырую нефть от прогнозного показателя в среднем на 5,5% (или с $90 до $85) за баррель сырой нефти и изменением курса тенге к доллару США (прогноз - 460 тенге, факт - 449,8 тенге).
 
Доходы местных бюджетов исполнены на 122% и составили 2 трлн 154 млрд тенге.
 
План перевыполнен на 388 млрд тенге, из них по налогам - на 351 млрд тенге.
 
Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за исключением Туркестанской области (4 млрд тенге).
 
Кроме того, министр сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 98,5%, республиканского - на 99,1%, местных бюджетов - на 98,3%.
 
По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 6,9 трлн тенге. 
 
Неисполнение составило 65 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия. 
 
Не освоено 58 млрд тенге. 
 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, экологии, геологии и природных ресурсов. Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур и процедур заключения договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате", - сообщил Ерулан Жамаубаев.

 
По его информации, расходы местных бюджетов составили 3,5 трлн тенге. Не исполнено 61 млрд тенге.
 
В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 июня им выделено 933 млрд тенге. Из них освоено 98,2%. 
 
Не исполнено 17 млрд тенге, в том числе экономия - 4 млрд тенге, не освоено - 13 млрд тенге.
 
Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Нур-Султане, Мангистауской, Алматинской и Кызылординской областях.
 
Основные причины неосвоения: непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.
 

За 5 месяца текущего года камеральным контролем охвачено 328,5 тысячи процедур государственных закупок на сумму более 5,3 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 26 145 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений", - проинформировал Ерулан Жамаубаев.

 
Проведено 957 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,9 трлн тенге (1885 млрд тенге) бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 80 млрд тенге.
 
Нарушения устранены на 71 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
 
Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 817 рекомендаций.
 

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 721 объекта (с учетом 51 объекта, предусмотренных к реализации в периметре материнских компаний). За отчетный период из общего количества 670 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 227 объектов на сумму 61 млрд тенге. 40 объектов находятся на торгах. 36 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию. 162 объекта находятся на предпродажной подготовке. 205 объектов предлагаются к исключению из комплексного плана в рамках работы комиссии по демонополизации экономики на предмет недопущения появления новых частных операторов", - уточнил глава ведомства. 

 

Курс тенге снизился

13.06.2022, 17:46 15441
Курс тенге снизился
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара составил 436,34 (+0,81) тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Официальный курс доллара Нацбанка на 11-13 июня составляет 435,76 тенге.
 
В обменниках доллар продают/покупают по 433,85/439,16 тенге.
 

В РК начали снижаться инфляционные ожидания

10.06.2022, 20:36 21901
В РК начали снижаться инфляционные ожидания
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Национальный банк РК опубликовал результаты опроса по инфляционным ожиданиям за май, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инфляционные ожидания населения начали снижаться при высоком восприятии текущих инфляционных процессов.
 
На повышенном уровне сохраняются инфляционные ожидания предприятий. При этом ожидается замедление темпов роста цен на готовую продукцию.
 
Традиционный обзор результатов опроса населения дополнен также медианными оценками воспринимаемой и ожидаемой инфляции, индексом потребительских настроений, а также инфляционными ожиданиями предприятий реального сектора. Опрос последних осуществляется Национальным банком в рамках мониторинга предприятий на ежеквартальной основе.
 
Подробные результаты опроса представлены на официальном интернет-ресурсе Национального банка.
 

Председатель Счетного комитета раскритиковала отчет правительства по бюджету

08.06.2022, 17:13 26351
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Председатель Счетного комитета Наталья Годунова подвергла критике отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. Она обратила внимание на серьезные проблемы в таможенном администрировании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Аудит выявил сильные расхождения по официальному завозу обуви в страну. То, что касается ввозимой обуви по сумме, мы пришли к тому, что у нас часть населения должна ходить босиком. Никто босиком не ходит. Зимой и летом, осенью все обуты. У всех по несколько пар обуви. Обувь - это недорогой товар. А что говорить, если мы коснемся вопросов дорогого оборудования, промышленного оборудования, цифрового оборудования и так далее", - цитирует главу Счетного комитета Наталья Годунова Sputnik.kz.

 
Она вновь констатировала некачественное планирование бюджета администраторами бюджетных программ, сообщает Kazpravda.kz
 

Бюджет снова планируется таким образом, что в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы. Это нонсенс! Особенно учитывая, что есть бюджет развития. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает на оплату коммунальных услуг. Это просто некачественное планирование бюджета администраторами бюджетных программ, Министерством финансов. И потом из Нацфонда государство вынуждено выделять ресурсы на эти текущие расходы. Раздаем из бюджета по 50 миллионов на разработку ПСД по дорогам для увеличения количества проектов, не думая о том, будут ли они обеспечены финансированием в следующем году", - сказала Наталья Годунова. 

 
Кроме того, глава Счетного комитета отметила, что доходы бюджета более чем на треть (36%) вновь сформированы за счет средств Национального фонда. 
 

Данный показатель остается высоким на протяжении последних трех лет, тогда как очевиден резерв пополнения государственной казны за счет налогового администрирования. К сожалению, и в этом году госаудитом не подтверждены дополнительные поступления, заявленные Комитетом госдоходов за счет улучшения налогового и таможенного администрирования. Мы смогли подтвердить в 1,8 раза меньше, чем было заявлено - 278 из 680 миллиардов", - сказала она.

 
По ее данным, в 2021 году Счетный комитет выявил меньше нарушений в части исполнения республиканского бюджета, чем в 2020 году - на 413 млрд тенге против 570 млрд тенге.
 

По состоянию на 1 мая банковский сектор РК имеет достаточный запас капитала

07.06.2022, 20:45 29351
По состоянию на 1 мая банковский сектор РК имеет достаточный запас капитала
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - По состоянию на 1 мая банковский сектор Казахстана представлен 22 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совокупные активы банковского сектора уменьшились за апрель на 1,6%, в основном за счет снижения остатков на корсчетах и вкладах, размещенных в НБРК на 12%, или 737 млрд тенге. На 1 мая активы составили 37,18 трлн тенге, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР).
 
Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий более 11,05 трлн тенге, или 29,7% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
 
Обязательства банковского сектора снизились за апрель на 1,9%, в основном за счет уменьшения вкладов клиентов на 2,9%, и по состоянию на 1 мая составили 32,51 трлн тенге. Структура обязательств банковского сектора преимущественно представлена депозитным портфелем, составляющим 76,8% совокупных обязательств банков, или порядка 24,96 трлн тенге.
 
По состоянию на 1 мая банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) - 18,1%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) - 21,8%, что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.
 
За январь-апрель чистая прибыль банков составила 375 млрд тенге, что на 6,5% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 мая составила 3,5% (1 мая 2021 года - 2,9%), рентабельность капитала (ROE) - 28,7% (1 мая 2021 года - 22,4%).
 
Кредиты экономике за апрель увеличились на 0,9% и составили 19,4 трлн тенге. Кредиты физическим лицам за апрель 2022 года увеличились на 1,9%, до 11,38 трлн тенге, юридическим лицам - снизились на 0,5%, до 8,02 трлн тенге.
 
Объем кредитов в национальной валюте в апреле 2022 года увеличился на 1,6%, до 17,64 трлн тенге, объем кредитов в иностранной валюте снизился на 5,6%, до 1,76 трлн тенге, в основном в результате укрепления обменного курса тенге на 4,6% (с 467 тенге до 445,6 тенге за доллар). Удельный вес кредитов в тенге на 1 мая 2022 года составил 90,9%.
 
За апрель было выдано новых кредитов на 1,88 трлн тенге, что на 0,7% меньше, чем в марте.
 
По итогам апреля в отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме - 33,4%), торговля (23,4%), строительство (8,0%) и транспорт (5,6%). На другие отрасли - 29,6% кредитов.
 
В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 15,2% (в марте 2022 года - 14,5%), физическим лицам - 17,3% (в марте 2022 года - 18,0%).
 
По итогам апреля доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,6% (на начало 2022 года - 3,3%).
 
В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,6% (на 1 января 2022 года - 3,4%). В портфеле физических лиц - 3,8% (на 1 января 2022 года - 3,5%).
 
Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 74,4%.
 

Доллар слегка подешевел

06.06.2022, 19:39 31931
Доллар слегка подешевел
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - По результатам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 431,78 тенге, снизившись на 0,43 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Курс евро установлен Нацбанком в 464,01 тенге, курс рубля составил 6,90 тенге. 
 
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 7 июня в 431,88 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 431,5/435 тенге.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов