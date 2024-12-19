18.12.2024, 19:19 5666
В Bereke Bank произошли изменения в составе совета директоров
Фото: istockphoto.com
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением единственного акционера Lesha Bank LLC (Public) от 12 декабря досрочно прекращены полномочия действующего состава и избраны новые члены совета директоров АО "Bereke Bank", сообщает пресс-служба банка.
Акционер в лице Lesha Bank LLC (Public) и команда банка выражает глубокую благодарность Мадиеву Магжану и Максату Нуриденұлы за проделанную работу и весомый вклад в развитие Bereke Bank. Под руководством коллег банк успешно прошел турбулентный и самый сложный период в своей истории, вышел из-под международных санкций, полностью восстановил операционную деятельность и улучшил все финансовые показатели. Банку удалось выйти на прибыль и обеспечить дальнейшую устойчивость", - говорится в сообщении.
Новый совет директоров АО "Bereke Bank" избран на следующие три года, в его состав вошли:
- Нассер Абдулла С. М. Аль-Шариф - председатель совета директоров, независимый директор;
- Дэвид Марк Браун - независимый директор, член совета директоров;
- Качмарек Петр Януш - независимый директор, член совета директоров;
- Тимченко Андрей - председатель правления, член совета директоров.
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19.12.2024, 12:18 1631
Нарушения и системные недостатки на 86 миллиардов тенге выявила ВАП в сфере водоотведения
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд системных проблем выявила Высшая аудиторская палата Республики Казахстан в сфере водоотведения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего по результатам аудита установлены: финансовые нарушения на 18,7 млрд тенге; неэффективное планирование бюджетных средств и активов - 23,4 млрд тенге; их неэффективное использование - 26,7 млрд тенге. Возможные потери и упущенная выгода составили 17,3 млрд тенге. Госаудиторы выявили 59 системных недостатков и 277 процедурных нарушений", - проинформировали в ВАП.
По результатам проверки в 67 городах республики требуется новое строительство, модернизация и реконструкция канализационных очистных сооружений, а в 27 они отсутствуют вовсе. Отмечается дисбаланс в распределении средств между регионами. К примеру, наибольшие объемы финансирования направлены в Астану, Туркестанскую и Алматинскую области, несмотря на более высокую степень износа инженерных сетей в Карагандинской, Павлодарской областях и в Улытау.
Экспертиза 27 сложных проектов водоотведения по РК осуществлена организациями, не имеющими соответствующих прав, что противоречит законодательству. По 15 проектам в Туркестанской, Карагандинской областях, Шымкенте и Астане нарушены сроки реализации, а по отдельным проектам не проводилась повторная экспертиза скорректированной проектной документации.
В целом стоимость реализации 35 проектов водоотведения по результатам корректировки увеличилась на 70 млрд тенге - со 109 до 180 млрд тенге. При этом несогласованность действий и низкий контроль приводят к простаиванию некоторых объектов. К примеру, проект реконструкции очистных сооружений в Приозерске Карагандинской области стоимостью 1,9 млрд тенге с 98% готовности простаивает с 2017 года. В Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях простаивают 6 введенных в эксплуатацию проектов очистных станций на сумму 5,6 млрд тенге из-за отсутствия канализационных сетей.
Государственный аудит также выявил несогласованность в действиях уполномоченных органов, пробелы в нормативной базе, отсутствие качественного мониторинга и достоверных оперативных данных, низкий уровень автоматизации и цифровизации, слабую проработку инвестпроектов и прочее.
Ранее председатель ВАП Алихан Смаилов заявил о проведении более 40 аудиторских проверок ВАП в 2025 году.
13.12.2024, 16:02 28396
S&P отмечает снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 12 декабря 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об улучшении позиции Республики Казахстан в рейтинге BICRA (Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора) с группы "8" на группу "7". Данный показатель отражает снижение рисков в банковской отрасли страны, а также подчеркивает усилия регулятора по усилению надзора за финансовым сектором, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Согласно отчету S&P, Казахстан продемонстрировал устойчивость банковского сектора к макроэкономическим вызовам и геополитическим рискам. Агентство отмечает, что качество активов и финансовые показатели казахстанских банков превзошли ожидания.
Значительным фактором в пересмотре рейтинга стало укрепление надзорной деятельности АРРФР. Среди ключевых достижений названы регулярная оценка качества активов (AQR), переход на надзорную модель SREP, ограничение рисков в деятельности банков и меры по контролю темпов роста потребительского кредитования", - рассказали в пресс-службе ведомства.
S&P отмечает, что принятые АРРФР меры позволили избежать кризисов в банковской системе и обеспечить стабильную операционную деятельность на фоне рыночных изменений. По мнению S&P, данные меры способствовали улучшению финансовой устойчивости страны, при этом уровень проблемных кредитов в системе снизился с 18% в 2020 году до 7-7,5% в 2024 году.
Улучшение рейтинга BICRA позволило повысить рейтинги 7 финансовых учреждений.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "стабильный".
13.12.2024, 14:28 29431
KASE: В ноябре доллар укрепился на 5% по отношению к тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На конец ноября курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 512,52 тенге, за месяц цена американской валюты выросла на 5%.
По данным KASE, объем торгов на рынке иностранных валют снизился относительно октября на 18,6 %, до 3,8 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 182,5 млрд тенге, среднедневное количество сделок - 977, средний объем одной сделки - 186,8 млн тенге.
В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).
Накануне сообщалось, что курс тенге снова пошел вниз, валюта РК реагирует на девальвацию рубля. Сессия 12 декабря для доллара завершилась на уровне 517,74 тенге.
Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
12.12.2024, 10:12 35321
Курс тенге снова снизился
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Курс тенге снова пошел вниз, валюта РК реагирует на девальвацию рубля. Сессия среды для доллара завершилась на уровне 517,74 тенге, сообщают аналитики Alpari.
По сравнению с уровнями прошлой недели курс тенге заметно крепче, но текущие значения очень далеки от средневзвешенных. Новый всплеск ослабления российского рубля оказал влияние на траекторию тенге. Это неизбежно из-за торгово-экономических связей между странами. В моменты столь заметных колебаний курса очень видна проблема с достаточностью предложения иностранной валюты на рынке KASE. Нацбанк делает максимум возможного, но эффект недостаточен", - отмечают эксперты.
По мнению аналитиков, "ослабление тенге в декабре 2024 года приведет к ухудшению благосостояния граждан РК".
Баррель Brent в четверг вырос до $73,65.
Отношение к риску выглядит умеренным. Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг смотрятся так: доллар США останется в рамках 515-525 тенге, евро - 540-550 тенге, рубль - 5,00-5,10 тенге, китайский юань - 71-72 тенге", - сообщили в Alpari.
По состоянию на 10.50 в обменниках Алматы покупка/продажа валюты составляет 520-522/522-528 тенге за доллар.
09.12.2024, 18:00 46866
Прогноз инфляции пересмотрен в сторону повышения - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Динамика инфляции в 2025-2026 годах продолжит замедляться, но медленнее, чем прогнозировалось ранее. Этому будет способствовать усиление внешнего инфляционного давления, а также ухудшение внешней продовольственной инфляции, говорится в докладе "О денежно-кредитной политике" Национального банка РК.
По его данным, к концу 2024 года темпы инфляции несколько замедлятся благодаря более сдержанному росту тарифов на коммунальные услуги.
В первой половине 2025 года риски ускорения инфляции остаются значительными в связи с потенциальным ростом цен на мировых продовольственных рынках и усилением инфляции в России - основном торговом партнере. Рост производственных издержек, вызванный удорожанием продукции обрабатывающей промышленности и импортируемых товаров, усилит ценовое давление на непродовольственные товары. Кроме того, программа "Тариф в обмен на инвестиции", при условии сохранения текущего темпа повышения тарифов на коммунальные услуги, останется ключевым драйвером ускорения инфляции в секторе услуг", - говорится в докладе.
Таким образом, инфляционные ожидания будут оставаться повышенными и продолжат оказывать дополнительное проинфляционное давление.
По данным Нацбанка, инфляция в 2024 году составит 8-9%, в 2025 году - 6,5-8,5%, в 2026 году - 5,5-7,5%, в 2027 году - вблизи 5%.
Прогноз роста экономики на 2024 год уточнен на уровне 4-4,5%. На 2025-2026 годы ожидания по росту ВВП претерпели изменения по сравнению с прошлым прогнозом. Предполагается, что рост экономической активности будет находиться в 2025 году в диапазоне 4,5-5,5%, в 2026 году - 4,6-5,6%, в 2027 году - 3,3-5,3%.
Комитет денежно-кредитной политики Нацбанка будет внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для скорейшего возврата инфляции к траектории устойчивого замедления и достижения таргета в 5%.
В докладе также представлен прогноз цен на нефть.
В рамках базового сценария ожидается, что в 2024 году цены на нефть стабилизируются на уровне около 80,3 долл. США за баррель в среднем за год. В 2025-2026 годах цена на нефть составит 70 долларов США за баррель. Ожидается более слабый спрос со стороны Китая и стран ОЭСР, а также более низкий рост мировой экономики в 2025 году, чем прогнозировалось ранее. Ослабление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+ с начала 2025 года и увеличение добычи в странах Северной и Южной Америки будут способствовать профициту предложения на рынке нефти", - сообщается в докладе.
Напомним, ЕАБР в своем макропрогнозе на ближайшие три года прогнозирует укрепление валюты и рост ВВП в странах-участницах.
В частности, в Казахстане ЕАБР прогнозирует в 2025 году курс доллара на уровне 486 тенге, в 2026-2027 годах на уровне 497 тенге. Также в 2025 году в республике ожидается повышение темпов роста ВВП до 5,5%.
09.12.2024, 10:49 48831
Вклады в казахстанских банках приближаются к 40 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вклады в казахстанских банках к ноябрю достигли рекордных 39,3 трлн тенге - плюс ощутимые 18,7% за год. В том числе вклады населения увеличились на 21%, до 22,7 трлн тенге, а вклады бизнеса - на 15,7%, до 16,6 трлн тенге, сообщает ranking.kz.
В топовой десятке банков - держателей депозитов в годовой динамике в плюсе оказались 8 фининститутов, а в целом по сектору - 16 БВУ.
Лидером годового роста среди банков страны оказался Bereke Bank: сразу плюс 55%, до 1,4 трлн тенге. В том числе вклады физлиц в фининституте выросли на 61,7% за год, а вклады юрлиц - на 50,4%.
На втором месте по годовому росту вкладов среди крупнейших БВУ - ForteBank: плюс 31,3%, до 2,9 трлн тенге. Вклады физлиц в банке выросли на 19,9% за год, юрлиц - на 38,1%.
Замыкает тройку лидеров "Банк ЦентрКредит": плюс 29,6%, до 4,7 трлн тенге. Депозиты населения в банке выросли на 28,1% за год, бизнеса - на 31,3%.
Также в плюсе такие ведущие фининституты РК, как Kaspi Bank (на 25% за год), Bank RBK (на 20,7%), Halyk Bank (на 17,8%), Jusan Bank (на 7,6%), "Отбасы банк" (на 2,5%).
Примечательно, что в совокупном портфеле вкладов БВУ РК депозиты населения составили уже 57,7% против 42,3% для вкладов бизнеса. Для сравнения: годом ранее соотношение составляло 56,6% против 43,4% соответственно, а в 2018-2022 годах было практически равновесным.
Тем временем до 2018 года вклады населения составляли менее половины общей депозитной корзины БВУ РК.
Напомним, в конце ноября комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК повысил базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
06.12.2024, 10:14 61736
ЕНПФ сохранил пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2025 год
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2025 год останутся на прежнем уровне, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Размеры ПМД не изменились и остались на уровне 2024 года. Напомним, что в 2024 году размер ПМД также не поднимался", - отметили в фонде.
ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, которая определяется, исходя из социально-экономических показателей, а также прогнозных расчетов будущих пенсионных взносов (от размера минимальной заработной платы) и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.
При расчете ПМД на 2025 год были использованы следующие социально-экономические показатели на 2025 год:
- минимальный размер заработной платы - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге;
- минимальный размер пенсии - 62 771 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.
Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2024 годом) отчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений", - пояснили в ЕНПФ.
Пороги минимальной достаточноcти на 2025 год в рамках досрочного использования пенсионных накоплений за счет ОПВ, рассчитанные согласно методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений:
02.12.2024, 14:18 78161
Курс доллара вырос до 530 тенге в казахстанских обменниках
Фото: pexels.com
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Курс покупки американской валюты в ряде обменных пунктов Казахстана достиг 530 тенге за доллар, передает корреспондент агентства.
Согласно данным сайта Kurs.kz, по состоянию на 14.18 2 декабря в ряде обменных пунктов в Астане доллар США продается по курсу 530 тенге за доллар. Курс покупки составляет 520 тенге за доллар.
Евро к настоящему времени продается по курсу 555 тенге за евро, покупается за 545 тенге за евро.
Ранее, по состоянию на 11.00 2 декабря, курс покупки доллара в обменниках Алматы составил от 516 до 518 тенге, продажи - от 518,5 до 521,8 тенге.
Напомним, по итогам ноября курс тенге ослаб на 5%. В период с 15 по 28 ноября Нацбанк проводил валютные интервенции, объем продажи валюты по итогам месяца составил более 1 млрд долларов США.
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