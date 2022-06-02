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В Казахстане инфляция составила 14%

01.06.2022, 15:12 5286
В Казахстане инфляция составила 14%
Фото: Бюро нацстатистики
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Казахстане инфляция в годовом исчислении составила 14%, за месяц отмечено замедление до 1,4%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данные по росту цен предоставило Бюро национальной статистики. 
 

Цены на продовольственные товары в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысились на 19%, на непродовольственные товары выросли на 11,9%, платные услуги - на 9,1%", - сообщается в отчете. 


stat.gov.kz

Прирост цен на непродовольственные товары в мае 2022 года составил 11,9%. Уровень цен на бытовые приборы вырос на 20,2%, товары личного пользования - на 19,5%, моющие и чистящие средства - на 17,5%, стройматериалы - на 17,2%, автомобили - на 16,3%, мебель и предметы домашнего обихода - на 13,3%, текстильные изделия - на 9,4%, фармацевтическую продукцию - на 8,7%.


stat.gov.kz

Также на 9,1% выросли цены на платные услуги, в частности, на услуги общепита - на 14,5%, санаториев - на 14,3%, здравоохранения - на 12,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 11,6%, гостиниц - на 6%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4,9%.

 

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 8,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 3,2%, вывоз мусора - на 2%, водоотведение - на 0,6%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 1,1%", - сообщается в отчете Бюро нацстатистики.

 

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Нарушений на 3,6 млрд тенге выявил госаудит в Костанайской области

02.06.2022, 18:25 706
КОСТАНАЙ. 2 ИЮНЯ - Проведенный в Костанайской области госаудит выявил, что сумма неосвоения и неисполнения бюджета за 2021 год составила 500,9 млн тенге. Нарушений по областным администраторам программ было найдено на 3,6 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом на последней сессии депутатов областного маслихата рассказал председатель ревизионной комиссии по Костанайской области Дмитрий Костюков, сообщает газета "Наш Костанай"
 

По состоянию на 1 января 2022 года дебиторская задолженность составила 1,4 млрд тенге. Наибольшая сумма у управлений физической культуры и спорта, строительства, архитектуры и градостроительства, образования, энергетики и ЖКХ", - сообщил Костюков. 

 
Председатель ревизионной комиссии также отметил, что сократилось количество финансовых нарушений, подлежащих возмещению в бюджет, но в то же время растет число нарушений по бухгалтерскому учету, которые исправляются довольно просто - путем правильного ведения документации.
 
По результатам госаудита 21 материал передан в полицию. Четыре лица уже привлечены к уголовной ответственности, 124 - к административной. Сумма штрафов составила 20,1 млн тенге.
 
По словам Костюкова, результаты проверки в сфере коммунальных услуг показали ежегодное ухудшение финансового состояния организаций квазигоссектора. На это указывают рост сумм убытков по годам и сверхнормативных потерь, высокий уровень кредиторской и дебиторской задолженности.
 

Это говорит о неэффективном управлении активами государства по причине несоблюдения НПА, оплаты налогов за технически неисправные транспортные средства, неиспользования автоматических приборов учета энергии, допущения непроизводственных расходов", - пояснил Костюков. 

 
Он подчеркнул, что ревизионная комиссия имеет право вручать предписания, за неисполнение которых грозит только административная ответственность. Депутатов попросили серьезно рассмотреть этот вопрос, чтобы найти пути решения проблемы.
 

Около 900 млрд тенге выделят в этом году на соцподдержку материнства и детства в Казахстане

01.06.2022, 17:02 4561
Около 900 млрд тенге выделят в этом году на соцподдержку материнства и детства в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Министерство труда и социальной защиты РК выделит свыше 898 млрд тенге на социальную поддержку материнства и детства в этом году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день порядка 1,6 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат. Соцподдержка материнства и детства обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования, которая включает в себя 5 видов пособий, выплачиваемых из бюджета, и 3 вида выплат из Государственного фонда социального страхования", - подчеркнули в ведомстве

 
В этом году на соцпособия из республиканского бюджета выделено 537,1 млрд тенге, что больше на 13,3% предыдущего года, еще 361,3 млрд тенге выделит госфонд. 
 
За счет этих средств выплачиваются: 
 
  • Единовременные пособия на рождение ребенка, размер которых составляет от 120 840 тенге (на первого-третьего ребенка) до 200 340 тенге (на четвертого ребенка и более). 
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года для неработающих женщин. Его размер варьируется в зависимости от количества детей в семье и составляет от 18 317 тенге на 1-3 ребенка до 28 302 тенге на четвертого ребенка и более. 
  • Государственное пособие по многодетности. Его выплачивают с 1 января 2020 года семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры пособия зависят от количества детей и составляют от 50 976 тенге (4 ребенка) до 203 520 тенге (16 детей). 
  • Пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Кyміс алка", которое выплачивается независимо от дохода. Его размер составляет 20 352 тенге. 
  • Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, размер которого составляет 52 345 тенге. Данные виды выплат осуществляются помимо пособий по инвалидности.
 
В перечень также входят другие соцвыплаты - как единовременные, так и ежемесячные.
 

В Нацбанке прокомментировали укрепление тенге в мае на 6,8%

01.06.2022, 11:07 6166
В Нацбанке прокомментировали укрепление тенге в мае на 6,8%
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - По итогам мая курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам мая среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 115 млн долларов США при общем объеме торгов 2,2 млрд долларов США.
 

Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран", - прокомментировали в Национальном банке РК.

 
Предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долларов США.
 

На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Нацбанк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долларов США", - рассказали специалисты.

 
Для выделения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн долларов США. В дальнейшем конвертаций валютных средств Нацфонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в фонд.
 
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30% для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном рынке.
 
Эксперты отметили, что в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. 
 

В рейтинге открытости бюджета Казахстан набрал 63 балла

31.05.2022, 16:19 8596
В рейтинге открытости бюджета Казахстан набрал 63 балла
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Казахстан по индексу прозрачности бюджета, подсчитываемому Международным бюджетным партнерством, набрал 63 балла из 100, в предыдущем исследовании показатель составлял 58 баллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мне кажется, потенциал нашего бюджета немножко выше. Мы спокойно можем сделать прогресс не на 5 баллов, а на все 25. У нас такая же система, как и в России. И тем не менее у России 73 балла, а мы еще на 10 баллов ниже. Я думаю, надо ставить более амбициозные цели, чтобы достигнуть лучшего результата", - рассказала член общественного совета по государственным финансам и исследователь Международного бюджетного партнерства Жанар Джандосова. 

 
Заместитель министра финансов Данияр Жаналинов сообщил, что гражданский бюджет - это условие участия граждан в бюджетном процессе, именно поэтому индекс открытости бюджета является одним из стратегических индикаторов работы правительства. Министерство финансов проводит работу по размещению необходимой информации в открытом доступе и улучшению систематизации размещаемой информации.
 
В ближайшие годы Министерство финансов намерено улучшить индекс открытости бюджета за счет тесного взаимодействия с общественностью.
 

Самое важное - нам нужен общественный диалог и общественное участие, но не только на форуме общественного совета. Мы должны требовать, чтобы мы могли обсуждать, например, какие-то инфраструктурные проекты. Вот если бы общество было вовлечено в обсуждение LRT, никогда бы такого не случилось, согласитесь. Вдруг мы решили ни с того ни с сего построить вот это, которое сейчас ярмом висит на нашем бюджете. Никогда бы не случились такие странные инфраструктурные затраты, от которых мы сейчас страдаем", - отметила Жанар Джандосова.

 
Международное бюджетное партнерство (International Budget Partnership), представившее исследование открытости бюджета, считает, что необходима большая оцифровка и институционализация практики подотчетности. Открытый бюджет очень выгоден власти, так как повышает доверие со стороны общества и может привести к существенному снижению бюджетных затрат, в том числе на меры контроля, и гарантировать, что ограниченные бюджетные ресурсы будут направлены тем, кто в этом больше всех нуждается.
 

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении, составляет порядка 13,0 трлн тенге

30.05.2022, 17:25 12811
Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении, составляет порядка 13,0 трлн тенге
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 мая 2022 года, составил порядка 13,0 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 914,3 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 8,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ННПФ, на 1 мая 2022 года в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:
 
  • основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 331,96 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 41,29. На 1 мая 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США - 3,4% годовых;
  • облигации квазигосударственных организаций РК - текущая стоимость 1 698,75 млрд тенге (доля в портфеле составила 13,15%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах - 5,5% годовых;
  • облигации банков второго уровня РК на сумму 927,44 млрд тенге (7,18%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,7% годовых;
  • государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 734,24 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,69%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,6% годовых;
  • облигации международных финансовых организаций составили 401,08 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,11%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых;
  • текущая стоимость депозитов в Национальном банке РК на отчетную дату составила 320,84 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,48%. Средневзвешенная доходность 12,79% годовых;
  • стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 264,77 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,05%. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было;
  • депозиты в банках второго уровня составили 198,55 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,54%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых;
  • стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 4,46 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,03%. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 10,5% годовых;
  • стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составила 11,22 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,09%. Продаж, погашений и покупок PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было;
  • стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 16,25 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,13%. В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.
 
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:
 
инвестиции в национальной валюте - 68,26%, в долларах - 31,67%, в другой валюте - 0,07% портфеля пенсионных активов.
 
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года сложился положительным и составил 136,52 млрд тенге.
 
На фоне обострения геополитической ситуации, усиления волатильности на глобальных финансовых рынках, ускорения инфляции, а также изменения стоимости ценных бумаг развитых и развивающихся стран доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 0,88%.
 
При этом доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с мая 2021 года по апрель 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,00%.
 
Накопленная доходность за период управления пенсионными активами Нацбанком - с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по апрель 2022 года - составила 104,45%. За 8 лет, с 2014 года по 2021 год, среднегодовая доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.
 
Инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 мая 2022 года с нарастающим итогом составила 688,00% при инфляции за весь период 593,98%. Таким образом, реальная (т.е. превышающая инфляцию) доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы на 1 мая 2022 года составила 94,02%.
 

Курс тенге на KASE укрепился на 6,29 тенге

30.05.2022, 16:50 13251
Курс тенге на KASE укрепился на 6,29 тенге
Фото: twitter/KASE
АЛМАТЫ. 30 МАЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах в 15.30 на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по сравнению с предыдущими торгами укрепился на 6,29 тенге и составил 427,39 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сравнению с торгами по состоянию на 15.30 27 мая средневзвешенный курс укрепился на 5,91 тенге.
 
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 420-425 тенге, продают по 429-431 тенге. 
 

KASE на один день приостановила торги

30.05.2022, 11:01 14381
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что в связи с праздничным днем 30 мая в США (День памяти) на бирже не будут проводиться торги по ряду инструментов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с внутренним документом KASE "Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения" 30 мая 2022 года на KASE не будут проводиться торги следующими инструментами: USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT_0_001, USDKZT_0_002, USDKZT_0_01W, USDKZT_0_01M, USDKZT_0_03M, USDKZT_0_06M и USDKZT_0_01Y.
 
С 31 мая торги на рынке иностранных валют KASE будут осуществляться в обычном режиме, проинформировали в пресс-службе биржи.
 

Стал известен курс тенге на выходные дни

27.05.2022, 18:03 18486
Стал известен курс тенге на выходные дни
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 433,68 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс рубля составил 6,52 тенге. Курс евро - 465 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 430-437 тенге.
 

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