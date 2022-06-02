В Казахстане инфляция составила 14%

НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 мая 2022 года, составил порядка 13,0 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 914,3 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 8,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ННПФ, на 1 мая 2022 года в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 331,96 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 41,29. На 1 мая 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США - 3,4% годовых;

облигации квазигосударственных организаций РК - текущая стоимость 1 698,75 млрд тенге (доля в портфеле составила 13,15%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах - 5,5% годовых;

облигации банков второго уровня РК на сумму 927,44 млрд тенге (7,18%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,7% годовых;

государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 734,24 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,69%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,6% годовых;

облигации международных финансовых организаций составили 401,08 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,11%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых;

текущая стоимость депозитов в Национальном банке РК на отчетную дату составила 320,84 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,48%. Средневзвешенная доходность 12,79% годовых;

стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 264,77 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,05%. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было;

депозиты в банках второго уровня составили 198,55 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,54%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых;

стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 4,46 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,03%. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 10,5% годовых;

стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составила 11,22 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,09%. Продаж, погашений и покупок PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было;

стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 16,25 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,13%. В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте - 68,26%, в долларах - 31,67%, в другой валюте - 0,07% портфеля пенсионных активов.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года сложился положительным и составил 136,52 млрд тенге.

На фоне обострения геополитической ситуации, усиления волатильности на глобальных финансовых рынках, ускорения инфляции, а также изменения стоимости ценных бумаг развитых и развивающихся стран доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 0,88%.

При этом доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с мая 2021 года по апрель 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,00%.

Накопленная доходность за период управления пенсионными активами Нацбанком - с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по апрель 2022 года - составила 104,45%. За 8 лет, с 2014 года по 2021 год, среднегодовая доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.

Инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 мая 2022 года с нарастающим итогом составила 688,00% при инфляции за весь период 593,98%. Таким образом, реальная (т.е. превышающая инфляцию) доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы на 1 мая 2022 года составила 94,02%.