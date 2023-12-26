В Казахстане появилась новая пятитысячная купюра

Минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума

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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.





Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 году - 120 838 тенге).





Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течении пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.





С 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составит 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составит 45 578 тенге.





Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2024 года:





- пособие на рождение 1, 2, 3-го ребенка увеличатся со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение 4-го и более ребенка - с 217 350 до 232 596 тенге;





- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 55 304 до 59 183 тенге, с 10 детьми - со 138 000 до 147 680 тенге;





- пособие для лиц с инвалидностью I группы будет увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы - с 71 398 до 76 397 тенге, III группы - с 48 681 до 52 089 тенге.





Также на 7% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.





Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.



