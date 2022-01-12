В Казахстане временно приостановлена деятельность всех финансовых учреждений

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Национальный банк Республики Казахстан проведет при необходимости валютные интервенции. Об этом сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С целью недопущения спекулятивного давления на тенге Национальный банк РК обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости путем проведения валютных интервенций", - сказал Досаев в ходе заседания правительства.

Он также напомнил, что сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов.

Досаев также отметил, что с 7 января поэтапно восстановлен доступ к онлайн сервисам банков второго уровня по всей стране.

Приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов для выдачи наличных денег, включая Алматы и Алматинскую область, начиная с сегодня. С 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета", - проинформировал спикер.

С целью поддержания ликвидности банковской системы операции по предоставлению тенговой ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже проводятся в неограниченном объеме, добавил председатель Нацбанка.