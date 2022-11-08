В рамках IPO "Самрук-Казына" предложит до 5% акций "КазМунайГаза"

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и международные системы платежных карточек Visa, Mastercard и UnionPay подписали соглашение по вопросам принятия совместных мер по снижению предельных размеров ставок межбанковских внутринациональных комиссий по безналичным платежам с использованием платежных карточек (ставки интерчейндж).

Как пояснили в пресс-службе Нацбанка РК, под интерчейнджем понимается часть эквайринговой комиссии, уплачиваемая при приеме безналичных платежей банками-эквайерами, обслуживающими торгово-сервисные предприятия, банку - эмитенту платежной карточки.

В соответствии с условиями соглашения функционирующие в Казахстане международные системы платежных карточек берут на себя обязательство по снижению ставок интерчейнджа практически в 2 раза", - сообщили в ведомстве.

При снижении предельных ставок будет применяться поэтапный подход. Первый этап начнется 1 января 2024 года, второй этап - 1 января 2025 года:

• в массовом сегменте (Classic, Gold и др.) на первом этапе предельные ставки снизятся с текущих ставок (1,80-2,0%) до 1,50%, на втором этапе - до 1,0%;

• в премиальном сегменте (Platinum, World и др.) на первом этапе предусматривается снижение с текущих ставок (порядка 2,40%) до 1,80%, на втором - до 1,20%;

• в суперпремиальном сегменте (Infinite, World Elite, Diamond и др.) на первом этапе ставки снизятся с текущих ставок (порядка 2,45%) до 2,0%, на втором этапе - до 1,40%. По операциям для покупок в интернете будут применяться указанные ставки плюс 0,1%.

Снижение межбанковских комиссий по безналичным карточным платежам окажет положительное влияние на дальнейшее развитие платежной индустрии и приведет к сокращению издержек субъектов бизнеса на уплату банковских комиссий. Это улучшит условия для дальнейшего развития безналичных платежей и положительно отразится на уменьшении объемов теневой экономики", - считают эксперты.