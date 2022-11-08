В рамках IPO "Самрук-Казына" предложит до 5% акций "КазМунайГаза"

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объявлены параметры первичного публичного размещения акций (IPO) АО НК "КазМунайГаз" на казахстанских фондовых биржах KASE и AIX.
В рамках предложения фонд "Самрук-Казына", которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО "КазМунайГаз", намерен предложить к продаже до 30 миллионов 505 тысяч 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Таким образом, после предложения фонду "Самрук-Казына" будет принадлежать не менее 85% АО "НК "КМГ". Как вы знаете, у нас есть еще акционер Национальный банк Казахстана", - сказал председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.
По его словам, цена за одну простую акцию в рамках предложения составит 8406 тенге за акцию, предполагая стоимость капитала КМГ в размере около 5,1 трлн тенге.
Прием заявок инвесторов начнется 9 ноября и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных - 2 декабря 2022 года. При закрытии книг приоритет будет отдаваться розничным инвесторам - гражданам Республики Казахстан, тем самым будет обеспечиваться формат "народного IPO", - сказал он.