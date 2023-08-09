05.08.2023, 13:47 11141

В России узаконили исламский банкинг

Соответствующий закон в июле приняла российская Госдума
Москва. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С первого сентября в четырех преимущественно мусульманских регионах России - Башкортостане, Дагестане, Татарстане и Чечне стартует двухлетний эксперимент, в рамках которого будет протестирована исламская финансовая модель.

Соответствующий закон, предоставляющий правовую базу для проведения исламских (партнерских) финансовых операций в данных субъектах РФ, в июле приняла российская Госдума, сообщает Sputnik.kz.

Что такое исламский банкинг, для чего данную модель узаконили и начнут тестировать в России, а также какие перспективы эта инициатива открывает для развития отношений РФ со странами мусульманского мира, включая постсоветские государства рассказали эксперты.

Что такое исламский банкинг?

Исламский банкинг - это банковские операции, построенные на соблюдении шариата ("праведный путь"), исламского права, которое определяет поведение человека во всех отраслях его жизни, объяснил в беседе со Sputnik магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов.

Есть раздел исламского права, регулирующего только религиозные аспекты (ибадат), а есть раздел шариата, координирующий повседневную жизнь мусульманина, включая экономику и финансы (муамалят). В последнем действует постулат: "Разрешено все, что строго не запрещено". То есть, соблюдение шариата в экономических отношениях значит избежание основных запретов ("харам") и, желательно, следование рекомендациям в рамках деловой этики мусульман", - рассказал эксперт.


По его словам, существуют четыре направления запретов: запрет на ростовщичество (одалживание денег под проценты, - Ред.), запрет на любую неопределенность (случайность получения доходов, недостоверные сведения о сроках, характеристиках товара и т.п., - Ред.), запрет на чрезмерный риск (который может привести к чрезмерным потерям и разорению, - Ред.) и запрет на инвестиции в запрещенные отрасли (казино, производство и торговля свининой, алкоголем, табаком и пр., - Ред.).

Все исламские финансовые инструменты, объяснил Ильяс Зарипов, можно условно разделить на несколько типов:

  • партнерство - взаимодействие инвестора и получателя ресурсов на принципах разделения рисков и прибыли;
  • торговые операции, в ходе которых одна сторона приобретает товар и передает его с торговой наценкой в пользование другой стороне, которая может его продать или использовать для получения прибыли; заемные средства вторая сторона возвращает частями согласно предварительной договоренности;
  • беспроцентное финансирование, которое предполагает, но не обуславливает добровольную благодарность от получателя средств инвестору в виде подарка. Часто используется как форма благотворительности;
  • аренда;
  • агентские взаимоотношения и другие.

Кроме того, исламский банк проводит и финансовые операции, которые аналогичны традиционным банковским операциям, например, все формы расчетов и платежей, обмен валюты, торговля драгоценными металлами и камнями. Подобные операции не содержат запретных элементов и поэтому разрешены", - рассказал эксперт.


При этом, отметил он, исламская финансовая модель не ограничивается только исламскими банками. Также развивается и "такафул страхование", построенное на принципе взаимного страхования, при котором владельцы полисов являются и акционерами страховщика.

Есть исламские сегменты операций на фондовых рынках. При этом акции проходят тщательный отбор ("скрининг"), во время которого проверяется финансовый профиль компании - вовлеченность в запретные отрасли, финансовая устойчивость, степень долговой нагрузки, а после этого принимается решение о внесении акций проверяемой компании в листинг исламской биржи", - пояснил Ильяс Зарипов.


При этом облигации и другие традиционные долговые бумаги запрещены.

В исламе используется "сукук" - сертификаты долевой стоимости, которые одновременно предоставляют право солидарной собственности на активы, являющиеся базовыми для "сукук", и дают возможность получать денежные выплаты в зависимости от доходов, которые получаются от эксплуатации этих базовых активов", - рассказал эксперт.


У многих сегодня сложилось очень ложное впечатление о том, что исламские финансовые институты - это некие благотворительные организации, в разговоре со Sputnik заявил профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ им. М.В.Ломоносова, один из соавторов закона об исламском банкинге в РФ Руслан Мусаев.

Нет, наоборот, они куда более строго относятся к отбору инвестпроектов и к тем средствам, которые приносят вкладчики, нежели традиционные банки, - рассказал эксперт. - Те доходы, какие вы хотите разместить в исламском банке, должны носить прозрачный характер и не должны быть получены "греховным путем", что и отслеживается шариатскими советами".


Вкладчик, по его словам, может принадлежать к любой религиозной конфессии - исламскому банку важно понять источник его денег, поскольку он несет ответственность за приращение этих средств (принесенных вкладчиком на беспроцентной основе). "И если их приращения не произойдет, то пропорционально участию каждой из сторон - вкладчика, банка и инвестора - все будут нести солидарную ответственность", - рассказал эксперт.

Узаконивание в России

Первые исламские финансовые институты в России стали создаваться еще в начале 1990-х годов, рассказал Ильяс Зарипов. При отсутствии необходимого законодательства руководители таких компаний старались маневрировать в рамках российского правового поля, соблюдая также и соответствие шариату своих операций, пояснил он.

Необходимость создания законодательной базы исламских финансовых операций обсуждалась в экспертных кругах более 30 лет, - рассказал эксперт. - Но для того, чтобы такая необходимость была признана на высоком государственном уровне, нужна было или масштабность исламских финансовых операций, их заметность и влияние в рамках национальной финансовой системы, или мощное давление многочисленных групп населения на руководство страны, или наличие влиятельного лоббиста на высоком государственном уровне, или внешние обстоятельства. Ни одного из этих факторов не существовало до 2014 года".


По его словам, Москвой был выбран восточный вектор развития, среди которого одними из самых надежных и перспективных партнеров сегодня могут считаться государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, обладающие чрезмерной ликвидностью порядка $0,5 трлн, которые могут быть привлечены в российскую экономику.

При этом большинство бизнес-структур данных стран предпочитают использовать именно исламскую финансовую модель, которую нам еще только предстоит полноценно развивать", - заявил эксперт.


Узаконивание исламского банкинга в России произошло только сейчас по той причине, что в начале века у страны был избыток доходов от продажи сырьевых ресурсов, а в таком источнике финансирования, как исламская финансовая модель, острой необходимости в РФ просто не было, продолжил Руслан Мусаев.

Сейчас - в условиях нарастания санкций западных стран и схлопывания источников инвестиций в экономику России - приоритетным для нас, наконец, стали направления Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Ведь исламские финансы - это не только возможность привлечения масштабных инвестиций в экономику и финансовую систему страны. Это еще и фактор диверсификации финансового рынка, это фактор, позволяющий развивать отрасли, производящие добавленную стоимость", - рассказал эксперт.


Сегодня в силу сложной геополитической ситуации, разрыва торговых и финансовых отношений с Западом, Россия вынуждена совершить разворот на Восток и фактически заново выстраивать партнерские отношения - в том числе и со странами Организации исламского сотрудничества, согласился эксперт Российского центра исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском университете, шариатский эксперт компании Sahih Invest Руслан Халиуллин.

В этой ситуации, как мне кажется, мы преследуем две цели. Первое - это показать лояльность к традиционно мусульманским регионам, и второе - повысить инвестиционную привлекательность в их глазах", - рассказал он.


Теперь, по мнению Ильяса Зарипова, для комплексной работы с "восточными" партнерами и получения масштабных внешних инвестиций, России необходимо создать правовую основу исламской финансовой модели, развить инфраструктуру исламских финансовых институтов, усовершенствовать систему защиты прав иностранных инвесторов и, может быть, даже "предусмотреть некие привилегии и преференции для них на первом этапе".

Благодаря узакониванию исламского банкинга в РФ, начиная с сентября этого года компании с разными правовыми формами (товарищества, партнерства, потребительские общества, фонды, финансовые компании, традиционные банки), обладающие официальной регистрацией на территории этих регионов или имеющие там свои филиалы, обретут возможность получить лицензию от регулятора (Банк России) и статус "компании партнерского финансирования".

После этого Центробанк РФ включает данную компанию в свой реестр, и она начинает конструировать исламские финансовые продукты и, после получения разрешения от шариатских советников, предлагать их клиентам", - объяснил Ильяс Зарипов.


Говоря об услугах, которые с сентября смогут оказывать исламские финансовые организации в России, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров заявил, что пока речь идет в основном о базовых операциях (аналоги депозитов, инвестиционных счетов, кредитов и т.д.). Данные услуги, по его словам, по большей части будут оказываться населению и компаниям, относящихся к сегменту малого и среднего предпринимательства.

Однако, направлением исламского банкинга интересуются и крупные федеральные и региональные банки, например "Сбер", "АкБарс" и так далее. Полагаю, что именно крупные игроки внесут существенный вклад в становление данного рынка в России", - заявил эксперт.


Перспективы для Казахстана и других стран ближнего зарубежья

Внедрение исламской финансовой модели в России позволит рассчитывать на привлечение в качестве партнеров исламских финансовых институтов из тех стран, где существует соответствующее законодательство и действуют исламские финансовые компании", - считает Ильяс Зарипов.


В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане такие законы есть, и исламские компании работают, отметил он. Разработан порядок лицензирования, регулирования и надзора, есть шариатские советы, в том числе и на национальном уровне.

Также, заявил эксперт, проект закона об исламским финансах был внесен в Меджлис (парламент) Азербайджана, а государственный Международный банк АР был готов начать проводить исламские финансовые операцию, однако информации о принятии такого закона до сих пор нет.

Однозначно, создание законодательства об исламских финансах в России - это знаменательный шаг нашей страны, показывающий мусульманским странам - партнерам, входящим в СНГ и ЕАЭС - готовность России сотрудничать и в этой области", - заявил он.


Российские компании по партнерскому финансированию, считает Ильяс Зарипов, могли бы получить опыт работы от своих коллег в других странах, открыть корреспондентские счета, финансировать совместные проекты и т.п.

Сотрудничество на базе исламской финансовой модели открывает новые горизонты и перспективы для российских исламских финансовых институтов, позволяя им быстрее и эффективнее пройти период становления, - поделился мнением эксперт. - Кроме того, развитие исламских финансовых продуктов в России позволит открыть этот сегмент для многочисленных трудовых мигрантов из части республик Центральной Азии, предоставив им не только возможность воспользоваться продуктами, соответствующими их конфессионально-этическим установкам, но и завоевать их лояльность по отношению к государственным структурам России".


По его словам, пионером использования модели исламского банкинга и флагманом по уровню развития исламской финансовой модели на постсоветском пространстве является Кыргызстан.

В настоящее время в республике в соответствии с исламскими принципами функционируют четыре полноценных исламских банка и три микрофинансовые организации. Кроме того, четыре традиционных банка имеют исламские окна. По состоянию на начало 2022 года суммарное значение активов банков, осуществляющих операции по исламским принципам финансирования, составило около 1,5% всех активов банковского сектора, однако доля исламских финансовых активов небанковских финансово-кредитных организаций составила 6% от всех активов сектора небанковских финансово-кредитных организаций Кыргызстана", - рассказал Ильяс Зарипов.


Уровень развития исламской финансовой модели в Кыргызстане позволяет рекомендовать именно исламские финансовые институты из этой республики для первоочередного развития сотрудничества с российскими исламскими финансовыми бизнес-структурами, считает эксперт.

Однако было бы недальновидно ограничиваться сотрудничеством только с этими партнерами, - продолжил он. - Полагаю, было бы целесообразно на базе ЕАЭС создать полноценный план - дорожную карту на длительный срок по развитию объединенной исламской финансовой инфраструктуры стран-участниц Союза, предусмотрев комплексное развитие не только банковского сегмента, но и страхования, фондового рынка, финтеха, совершенствование правовой системы, регулятивных норм, налогового законодательства и систем финансовой и информационной безопасности".


Только совместными усилиями России и стран-партнеров можно будет создать комплексную и развитую исламскую финансовую инфраструктуру, интегрированную в финансовую систему России и обладающую возможностями комфортного взаимодействия с исламскими финансовыми институтами дружественных стран, заключил Ильяс Зарипов.

Рост ВВП постсоветских стран, население которых преимущественно исповедует ислам (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в последнее время существенно ускорился, в том числе благодаря открывшимся в связи с геополитической ситуацией возможностям в их отношениях с Россией, отметил Руслан Халиуллин.

На сегодняшний день они могут стать трамплином не только для торговли в обход санкций, но и инвестиционной альтернативой для граждан России в качестве инвестиций в недвижимость, "сукук", либо выхода на мировой рынок", - заявил эксперт.


По его словам, в Казахстане именно исламский банкинг является сегодня самым быстрорастущим сегментом банковского сектора.

Это результат законодательных изменений для развития исламских финансов, - рассказал он. - Сотрудничество и обмен опытом с Казахстаном в этой сфере для России будет очень полезен. Например, наша компания - Sahih invest - является партнером новой международной биржи ITS. Благодаря нашей лицензии и шариатской экспертизе, мы вместе создаем Исламский индекс. На подобные инструменты есть спрос, и фондовый рынок является одним из важных механизмов перераспределения финансовых ресурсов".


По мнению Тимура Искандарова, для России, прежде всего, может быть полезным опыт Казахстана в части анализа потенциала исламского банкинга и результатов его внедрения среди мусульманского населения, близкого по менталитету к российским мусульманам, а также эффективности конкретных законодательных инициатив и регулирования.

Возможно и сотрудничество в области "сукук", - заявил он. - Подобный путь, например, независимо друг от друга сейчас проходят Узбекистан и Кыргызстан".


Подобно тому, как в западной системе есть крупные финансовые институты, вроде Международного валютного фонда, Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития, в исламском мире тоже есть подобные структуры, заявил Руслан Мусаев. Например, Исламский банк развития, саудовские финансовые институты и многие другие.

Все эти институты финансируют различные проекты в рамках Организации исламского сотрудничества, в которой Россия пока является только наблюдателем (с 2015 года, - Ред.). Как только РФ станет полноценным членом этого сообщества - а для этого у России сегодня практически все есть - она получит возможность для привлечения масштабных инвестиций через исламские банки", - рассказал эксперт.


И создание необходимой для внедрения исламского банкинга нормативно-правовой базы в России придаст мощный импульс для дальнейшего развития страны, резюмировал он.
 

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25.07.2023, 19:56 37401

Не соответствует действительности: в АРРФР прокомментировали информацию о ликвидации девяти банков

В Агентстве подчеркнули, что отзыв лицензий у действующего 21 банка второго уровня не планируется
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и соцсетях появилась информация о ликвидации 9 действующих банков в Казахстане.

В настоящее время в Казахстане осуществляет деятельность 21 банк второго уровня. Кроме этого, помимо указанных банков дополнительно в процессе ликвидации с 2007 года находятся еще другие 9 банков", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.


Лицензии у указанных 9 банков, которые находятся в ликвидационном процессе, были отозваны ранее в период с 2007 по 2021 годы, в частности:

  • Валют-транзит банк (ликвидация - с 1 марта 2007 года);
  • Казинвестбанк (с 24 января 2018 года);
  • Delta Bank (с 25 апреля 2018 года);
  • Qazaq Banki (с 12 декабря 2018 года);
  • Банк Астаны (с 9 января 2019 года);
  • Эксимбанк Казахстан (с 16 января 2019 года);
  • Tengri Bank (с 15 февраля 2021 года);
  • AsiaCredit Bank (с 22 июля 2021 года);
  • CapitalBank Kazakhstan (с 5 октября 2021 года).

В Агентстве подчеркнули, что отзыв лицензий у действующих 21 банка второго уровня не планируется.

В настоящее время банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков. На сегодня банковский сектор стабилен, банки выполняют все пруденциальные нормативы", - добавили в ведомстве.


Активы банковского сектора составляют 46,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 13,7 трлн тенге или 29,4% от совокупных активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Собственный капитал банковского сектора составил 5,7 трлн тенге. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) банков составил 18,6%, собственного капитала (к2) - 21,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы (min. 5,5% и 8%, соответственно) и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. Доля неработающих займов NPL составила 3,6% от ссудного портфеля. Покрытие провизиями неработающих кредитов сохраняется высоким и составляет - 77,4%.

Ранее Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект консультативного документа регуляторной политики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг".
 
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Теги:ликвидацияАРРФРбанки
24.07.2023, 18:45 43266

Казпочта приостановила обслуживание переводов системы "Юнистрим"

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 июля АО "Казпочта" приостановила прием/выдачу денежных переводов "Юнистрим" в связи с включением компании "Юнистрим" в санкционные списки, сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщает ТАСС, 20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. В частности, в список внесены банки "Тинькофф", "Локо-банк", Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.

После включения в санкционный список "Юнистрим" объявил, что уже разработал "инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме", и пообещал реализовать его "в кратчайшие сроки", сообщает РБК.
 
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Теги:КазпочтаПереводыСанкции
19.07.2023, 13:05 56011

Инвалютные вклады казахстанцев всего за месяц сократились почти на 90 миллиардов тенге

На 1 июня текущего года вклады в иностранной валюте составили 5,5 трлн тенге
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вклады населения в иностранной валюте в казахстанских банках, входящих в систему коллективного страхования, к 1 июня текущего года составили 5,5 трлн тенге. Это на 89,5 млрд меньше, чем месяцем ранее.

В плюсе в месячной динамике оказались всего шесть банков, а в весомом плюсе - лишь три, сообщает Finprom.kz.

Абсолютный лидер по месячному росту - ForteBank: плюс 19,6 млрд в тенговом эквиваленте, до 365,7 млрд тенге. К слову, в мае текущего года ForteBank уже в третий раз получил премию от крупнейшего банка США - JP Morgan Bank - за высокое качество долларовых переводов в международной системе Swift: Elite Quality Recognition Award. 99,82% клиентских переводов в долларах США в 2022 году были проведены банком с соблюдением стандартов международных платежей и, соответственно, обработаны JP Morgan Bank в автоматическом режиме", - отмечается в информации.


ForteBank прибавил и в сегменте вкладов в нацвалюте: плюс 8 млрд тенге, до 414,4 млрд тенге. В итоге вклады физлиц в банке составили 780,1 млрд тенге (плюс 27,7 млрд за месяц), а совокупный депозитный портфель - почти 2 трлн тенге, плюс сразу 40,6 млрд.

На втором месте по месячному росту инвалютных вкладов - "Банк Фридом Финанс": плюс 17,9 млрд тенге, до 358 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Jusan Bank: плюс 7,1 млрд тенге, до 216,9 млрд.

finprom.kz

Помимо тройки лидеров среди крупных банков в плюсе также Bereke Bank, недавно возобновивший валютные операции: на 580 млн тенге за месяц, до 23 млрд тенге. Кроме того, объемы вкладов в инвалюте выросли у ТПБ Китая - на 309 млн тенге, до 7,2 млрд тенге, и у Банка Китая в Казахстане - на 38 млн тенге, до 916 млн.

Всего в системе гарантирования депозитов участвуют 19 из 21 БВУ РК. На них приходится 99,9% всех вкладов физлиц, или 17,4 трлн тенге, из которых 31,4% - вклады в инвалюте. Два банка - участника системы ("Отбасы банк" и "Ситибанк Казахстан") не имеют в своих депозитных портфелях инвалютных вкладов физлиц", - сообщает сайт.


По его информации, годом ранее инвалютные розничные депозиты в банках, входящих в систему коллективного страхования, составляли 4,1 трлн тенге, или 32,9% от всего объема вкладов физлиц в этих банках.

finprom.kz

Сайт напоминает, что в РК вклады физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) в банках второго уровня защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

КФГД выплачивает возмещение вкладчикам, если банк был лишен лицензии на проведение банковских операций. Так фонд содействует финансовой стабильности и поддерживает доверие граждан к казахстанскому банковскому сектору.

Ранее КФГД утвердил предельные ставки вознаграждения по депозитам на июнь.
 
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Теги:СокращениеВалютавкладыРКфинансы
18.07.2023, 16:20 61086

В Казахстане замедлилась годовая инфляция   

В июне 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,5%
В Казахстане замедлилась годовая инфляция
Фото: Depositphotos
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в июне 2023 года в Казахстане составила 14,6% (в мае - 15,9%). Рост цен на продовольственные товары замедлился за год до 14,6% (в мае - 16,5%), на непродовольственные - до 15,8% (в мае - 17,2%), на платные услуги - до 13,3% (в мае - 13,5%), сообщается в отчете Национального банка РК по инфляционным тенденциям.

В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 20 регионах. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 10 регионах. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Северо-Казахстанской и Улытауской (по 15,9%), а также Акмолинской области и в Астане (по 15,8%)", - говорится в информации.


Нацбанк РК

Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (14,6% г/г) в Мангистауской (17,2%), Улытауской (16,4%) областях, Астане (16,2%), Кызылординской и Абайской (по 16,0%), Акмолинской (15,9%), Северо-Казахстанской (15,7%), Павлодарской (15,6%), Костанайской и Восточно-Казахстанской (по 15,3%), Жамбылской (15,2%), а также Карагандинской (14,8%) областях.

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (15,8% г/г) отмечен в Астане (21,5%), Восточно-Казахстанской (18,0%), Северо-Казахстанской областях и в Алматы (по 16,8%), Туркестанской области (16,6%), в Шымкенте и Абайской (по 16,3%), а также Жамбылской (16,0%) областях", - сообщается в отчете.


Цены на платные услуги замедлились до 13,3% г/г, при этом значения выше общереспубликанского уровня сложились в Улытауской (17,3%), Акмолинской (16,9%), Мангистауской (16,3%), Северо-Казахстанской (15,2%), Актюбинской областях, а также в Алматы
по 15,1%), Жетысуской (15,0%), Туркестанской (14,6%), Павлодарской (14,5%) и Западно-Казахстанской (14,2%) областях.

Нацбанк РК

Месячная инфляция в стране в июне 2023 года составила 0,5%, что совпадает с исторической средней (0,5% в июне 2017-2021 гг.).

В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Астана и Алматы, Павлодарской и Абайской областях рост цен в июне 2023 года зафиксирован выше исторической средней.

В Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областях рост цен сохранил значение исторической средней.

Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях (по 0,9%).

Нацбанк РК

Напомним, в июне Нацбанк сообщал, что инфляция в Казахстане замедляется третий месяц подряд. Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась с пика 26,2% в феврале до 16,5%.

Главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров ранее прогнозировал, что валовой внутренний продукт Казахстана вырастет на 4,3% в 2023 году.
 
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Теги:НацбанкРКфинансы
14.07.2023, 15:06 73886

Казахстанским банкам разрешили вывозить из страны наличные российские рубли

Постановление действует до 1 января 2024 года
Казахстанским банкам разрешили вывозить из страны наличные российские рубли
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана разрешило банкам республики вывозить из страны наличные российские рубли.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано в информационно-правовой системе нормативных актов.

Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз наличных российских рублей. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и действует до 1 января 2024 года", - говорится в документе, принятом 11 июля.


Ранее правительство РК разрешало банкам разовый вывоз из Казахстана наличных рублей. Постановление действовало в течение 60 календарных дней. При этом Национальный банк обращал внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.

Ранее в пояснительной записке к проекту постановления говорилось, что цель документа - вывоз банками второго уровня наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.

Указом президента от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" был запрещен вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США, а также золотых слитков и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KUMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан.

По информации Нацбанка, ограничения ввели в целях сохранения финансовой стабильности и снижения давления со стороны спекулятивного спроса, так как на фоне внешних шоков наблюдался рост спроса на наличную иностранную валюту в стране.
 
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Теги:РКРублиразрешениевывозбанки
12.07.2023, 19:21 84266

KASE подвела итоги работы биржевого рынка за II квартал и первое полугодие

Совокупный объем торгов составил 157,7 трлн тенге и вырос относительно аналогичного периода 2022 года на 15,2%
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-служба Казахстанской фондовой биржи (KASE) сообщила об основных итогах деятельности за первое полугодие 2023 года.

Совокупный объем торгов на KASE составил 157,7 трлн тенге и вырос относительно аналогичного периода 2022 года на 15,2%, или 20,8 трлн тенге.

Значение индекса KASE выросло на 10,9%, до 3 604,75 пункта.

Капитализация рынка акций выросла на 8,0%, или 1,7 трлн тенге, до 22,9 трлн тенге.

С начала 2023 года в официальный список KASE были включены ценные бумаги 68 наименований 31 эмитента, 13 из них впервые прошли процедуру листинга.

По состоянию на 1 июля 2023 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 602 наименований 224 эмитентов.

По состоянию на 1 июля в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" числилось 682 тысячи лицевых счетов физических лиц.
 
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Теги:KASEитогиработа
12.07.2023, 16:39 85596

Объем валютных активов Нацфонда увеличился на $600 млн

Объем валютных активов составил $59,8 млрд
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На конец июня объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, составил 59,8 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на сумму порядка 600 млн долларов США. О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в июне, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

Риторика центральных банков ведущих экономик мира все еще остается довольной жесткой. Однако, несмотря на ожидания ослабления экономической активности в развитых странах, макроэкономические показатели продолжают оставаться устойчивыми и превосходят прогнозы участников рынка. В результате этого в июне наблюдался рост на рынке акций. Так, инвестиционный доход Национального фонда в июне составил порядка 850 млн долларов США", - сказала Молдабекова.


По ее словам, в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 279 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было равномерно продано иностранной валюты на 550 млн долларов США.

При этом валютные поступления на счета Национального фонда в июне составили 310 млн долларов США", - отметила заместитель председателя Национального банка.

 
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Теги:НацбанкАктивыНацфонд
10.07.2023, 08:59 89436

В Казахстане в процессе ликвидации находятся девять банков  Дополнено

На рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня
В Казахстане в процессе ликвидации находятся девять банков
Фото: Depositphotos
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект консультативного документа регуляторной политики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг". Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, которое продлится до 26 июля.

В документе отмечается необходимость усиления процедур отбора, назначения и развития кадрового потенциала финансовых организаций, в особенности ключевых работников, принимающих стратегические и операционные решения, а также усиления ответственности руководящих работников финансовых организаций в части ограничения возможности занятия руководящей должности лицами, действия либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом.

В настоящее время на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня. При этом в процессе ликвидации находятся 9 банков. С начала 2022 года Агентством было отказано в согласовании 13 кандидатов на должность руководящего работника банка второго уровня", - говорится в документе.


Сообщается, что на рынке ценных бумаг действует 49 субъектов, при этом с начала 2022 года агентством в согласовании отказано 10 кандидатам на должность руководящего работника. В страховом секторе действует 26 организаций, с 2022 года уполномоченным органом отказано в согласовании 11 кандидатам на должность руководящего работника. В секторе микрокредитования лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности имеют 252 микрофинансовые организации, при этом с начала 2022 года лишены лицензии 17 компаний.

Между тем законодательством Республики Казахстан не предусмотрена возможность ведения агентством учета лиц, действие либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом. В этой связи предлагается вести учет и контроль данных лиц в целях предотвращения занятия ими руководящей должности в иных финансовых организациях. Таким образом, уполномоченный орган сможет принять меры по предотвращению трудоустройства недобросовестных лиц на должности в финансовом секторе", - отмечают разработчики проекта.


Также в документе поднимается такой проблемный вопрос, как "предоставление финансовых услуг без учета поведенческих особенностей клиента и несоответствующих риск-профилю потребителя, недостаточное раскрытие информации потребителям о свойствах финансовых продуктов (услуг) и сопутствующих им рисков".

С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь.

Дополнено 10.07.2023, 10.44

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в процессе ликвидации находятся:

  • Валют-транзит банк;

  • Казинвестбанк;

  • Delta Bank;

  • Эксимбанк Казахстан;

  • Банк Астаны;

  • Qazaq Banki;

  • Tengri Bank;

  • AsiaCredit Bank;

  • CapitalBank Kazakhstan.
 
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Теги:ликвидациябанки

 

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