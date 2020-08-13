Балетная труппа ГАТОБ им. Абая на утреннем уроке. Карантин по коронавирусу

ГАТОБ им. Абая. Балетная труппа на уроке: Досжан Табылды, Жанель Тукеева, Евгения Вижунова, Нельсон Пенья, Камилла Омарова, Айгуль Дуйсекова, Ариса Хасимото, Рустем Имангалиев, Алмас Калел. Август 2020







Блиц-интервью с главным балетмейстером ГАТОБ, Народной артисткой РК Гульжан Туткибаевой о балете в период коронакризиса, предстоящих премьерах и о возможности находить выход из любой ситуации.

Kazakhstan Today - Гульжан Усамбековна, сегодня в связи с коронакризисом творческие коллективы переживают нелегкое время. По всему миру остановились спектакли. Расскажите, пожалуйста, как в этих условиях продолжает жить, работать и давать концерты театр, в частности, балет?

ГТ - Действительно, мы сейчас находимся в очень сложной ситуации, но в этой сложной ситуации находится весь мир и все сферы деятельности людей, конечно, так или иначе изменились, у кого-то очень сильно, радикально, у кого то - может быть менее, это у кого изначально род деятельности связан с онлайн работой. Для нас, конечно же, для балетного мира, людей, которые имеют непосредственный контакт и общение с людьми в работе и тем более со зрителем, это очень и очень сложно. В настоящее время, мы как бы официально вышли из отпуска. Мы конечно пережили этот карантин, чрезвычайную ситуацию, когда был очень строгий карантин. Но мы, во-первых, не прекращали свою работу, мы постоянно были на связи со своими артистами, с руководством театра. Мы продолжали онлайн проекты. Мы продолжали действительно держать контакт с нашим зрителем. В настоящее время мы всё равно работаем в балетном зале, конечно неполным составом. Есть люди, которые действительно - и это нормально - боятся, переживают, что они могут заболеть. Может быть даже некоторые артисты, не знаю там, молодёжь, могут воспользоваться ситуацией, это сложно конечно всё, работа с людьми, но в основном, конечно, у нас очень хороший коллектив, я своими артистами очень довольна, они очень творческие, они хотят работать, очень сильно хотят, они практически каждый день звонят, хотя знают общую ситуацию у нас в стране. Все следят, все общаются с интернетом, тем не менее, каждый день или почти каждый день они мне пишут или звонят с вопросом, когда у нас начнется нормальная работа? Конечно, я не могу ответить на эти вопросы, но мы планируем, во-первых, сейчас входить в форму основным костяком. Сейчас еще у нас артисты по желанию работают, но я думаю что если будет действительно послабление карантина, которое действительно ждём, конечно же с соблюдением всех требований и действительно с соблюдением безопасности, потому что от этого зависит жизнь и каждого члена нашего общества и вообще всех людей нашей Республики, и во всем мире.

Премьеры

У нас есть проекты, которые мы не можем остановить - это премьеры новых спектаклей. К сожалению, даже артисты говорят: а в апреле бы у нас уже состоялась премьера балета «Корсар». У нас во время пандемии все равно шла работа, у меня лично с концертмейстером, с дирижером. Когда позволялось, можно было встречаться составом не более 3-х человек, мы разработали музыкальную концепцию этого спектакля. Она в принципе у нас готова и даже один номер балетный массовый с моим коллегой, с моим помощником, педагогом-репетитором сочинили, подготовили для работы с артистами, уже (проведена) такая подготовительная работа. Ну сейчас планируем, нам хотелось бы, наверное, через неделю с артистами, может быть не со всеми, соединиться, начать работу и, если позволят нам условия и вся ситуация, мы, конечно, хотим всё равно выпустить наш спектакль «Корсар», пусть даже без зрителей. То есть в костюмах, с декорациями и со светом и представить нашему зрителю, предположим, онлайн.

«Корсар»

Дело в том,что уже декорации и костюмы почти готовы. Мы очень тесно работали и работаем с художником Туяковым. К этому спектаклю у нас вообще предполагался итальянский балетмейстер-постановщик и итальянский художник-сценограф, но пандемия поставила нам свои условия, нам пришлось быстро поменять решение. Я считаю, что мы не растерялись и приняли решение: значит, всё равно сценографию итальянского художника взяли за основу, ее разработали, нам помогает художник Туяков, он адаптировал и вошел вовнутрь всей технологии эту очень сложную во всем инженерию и всё объяснил всем цехам и там работа уже вовсю идет, и там осталось не так много. По костюмам у нас ситуация тоже она началась – шьется, но, видите, там тоже есть такие моменты, это понятно, что там какие-то базы открываются, не открываются, но все равно мы надеемся и планируем, что все равно это осуществим.

О новом сезоне

Я думаю, что сейчас мы все равно будем приступать и осенью, но я не могу сейчас точные сроки сказать, потому что это очень неблагодарное дело, особенно, в настоящий момент говорить какие-то чёткие даты, но всё равно, планируем осенью осуществить постановку нового балета «Корсар». То есть, постановка этого балета у нас шла очень давно, но мы будем делать новую редакцию, это будут совершенно новые декорации, костюмы и еще, как мы вышли из положения: сценограф итальянский предоставил нам только сценографию спектакля, а по костюмам у нас был... И вот наш друг, по-настоящему друг театра, народный художник России Вячеслав Окунев откликнулся, у него всегда очень много работы, даже вот в этой ситуации мы имеем с ним очень тесный контакт и он откликнулся и предоставил нам свои костюмы, эскизы костюмов к спектаклю «Корсар». Мы работаем с ним тесно в том плане, что мы можем с ним что-то обсуждать, можем что-то менять, он настолько креативный, гибкий, он настолько понимает всю внутреннюю работу театра, все вот эти нюансы, конечно с такими замечательными специалистами, с такими мастерами, конечно, очень повезло работать и это прекрасно. Такие наши планы. Мы хотим продолжать работать, хотим, если нам разрешат, если снизят условия (карантина), мы хотим малочисленными спектаклями все равно выходить на сцену. То есть, у нас есть формат одноактных спектаклей, где не занято очень много народу и на сцену выходят то одни, то другие или там выходит максимум, например, если как принято называть, кордебалет, там 10 человек, не больше. Например, есть такой замечательный спектакль, как «Кармен-сюита» Альберто Алонсо. И это возможно, но, то есть опять же, с соблюдением определенных условий вот этой ситуации. Поэтому мы стараемся искать какие-то новые пути, переформатироваться, но мы не хотим останавливаться и вообще ничего не делать, опускать руки и говорить: ну всё, мы не знаем, что делать, мы не виноваты, это ситуация… Я думаю, что человек должен всегда уметь находить выход и надо смотреть только на позитивность и ну, конечно, понятно, что безопасность - это само собой, но, только вот с таким ощущением, человек в любой профессии и вообще в жизни, может чего-то достичь. Я считаю так.









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