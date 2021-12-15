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Красиво прийти: в Эйлате завершился конкурс «Мисс Вселенная»

14.12.2021, 18:30 21766

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В израильском городе Эйлат прошел финал конкурса «Мисс Вселенная». 21-летняя индийская актриса и модель Харнааз Сандху стала победительницей конкурса.

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Игроки «Зенита» вышли на поле с бездомными собаками

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На матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты петербургского «Зенита» поддержали социальную акцию «Собакам лучше дома».

Игроки сине-бело-голубых перед стартовым свистком вышли на поле с щенками из приютов. Акция были приурочена к 30 ноября, Всемирному дню домашних животных. Таким образом «Зенит» пытался привлечь внимание к проблемами ответственности за питомцев и ухода за ними.

На протяжении всей игры на стадионе в Санкт-Петербурге работала специальная площадка, где все желающие могли помочь благотворительным зоозащитным организациям или забрать себе животное из приюта.

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