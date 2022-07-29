Стихия бушует в западном Казахстане
28.07.2022, 13:49 3646
новости по теме
В рамках программы Китайского Евразийского Пресс Центра журналист Kazakhstan Today побывал в парке Шичахай
04.07.2022, 18:04 84176
Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане
06.06.2022, 17:22 178326
Этап Кубка мира евразийской лиги по конкуру в Алма-Ате
29.05.2022, 12:08 207346
Читаемое
29.07.2022, 09:08Задержаны все фигуранты перестрелки в Есике 29.07.2022, 09:338731В Кокшетау менеджер банка похитил деньги клиента и проиграл их на ставках 29.07.2022, 09:537656В Жамбылской области проводится расследование по факту смерти офицера Погранслужбы КНБ 29.07.2022, 08:147006Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 29.07.2022, 10:165651Обещая трудоустройство в Южной Корее, аферист обманул алматинцев на 2 миллиона тенге 26.07.2022, 16:4784996В Алматы таксист довез итальянку из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге 26.07.2022, 16:2984756В Казахстане с начала года зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов финпирамид 26.07.2022, 14:4482301Экс-аким Кызылординской области вышел на свободу 26.07.2022, 14:2682276Двух молодых людей убили во время конфликта в Караганде 26.07.2022, 12:2981336Тела супругов обнаружили в квартире в Атырау 29.06.2022, 15:47Это саботаж политики президента: активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму93246Это саботаж политики президента: активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму 01.07.2022, 16:5091981Казахстанских ученых призывают принять участие в модернизации Национальной академии наук 06.07.2022, 20:3790531Опубликован список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год 26.07.2022, 16:4784996В Алматы таксист довез итальянку из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге 26.07.2022, 16:2984756В Казахстане с начала года зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов финпирамид
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?