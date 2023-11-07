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Старая "японская дорога" - это идеальный горный трек для неподготовленного пешехода. Его протяженность около 6 км с небольшим подъемом, с которым справятся даже дети. Но зато с этого серпантина открываются поистине потрясающие панорамные виды на ущелье, плотину и город.





Нынешний горный серпантин - остатки от рабочей дороги, которая была проложена во время строительства ГЭС-1.





История ее начинается в середине ХХ века. За 3-3,5 часа, которые уйдут на преодоление всей дистанции тропы, каждый турист сможет глубоко проникнуться атмосферой истории, пропитавшей этот путь.





Пробивали туннели через горы японские военнопленные, которые находились в лагере № 40, дислоцированном в Алматы в период с 1939 по 1956 год. Дорога позволяла подъезжать к шурфам и вентиляционным шахтам, контролировать строительство, а уже после - работу ГЭС.





Основная часть тропы проложена на высоте 1900 метров над уровнем моря и постепенно поднимается до горизонтальной линии 1950 метров.





Кроме исторической составляющей, которая поражает своей таинственностью, "японская дорога" удивляет уникальной флорой. Здесь можно встретить яблоневые сады, растут несколько видов боярышника, черемуха, шиповник, таволга, жимолость, барбарис, облепиха и другие виды. Отдельно стоит отметить, что на "японской дороге" можно встретить уникальную яблоню Сиверса, которую называют прародительницей всех яблок на планете.