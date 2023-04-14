13.04.2023, 10:55 3221
В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам
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С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей.
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09.04.2023, 16:17 15556
Ауызашар от имени Президента в Акорде
04.04.2023, 23:23 29146
Новый состав правительства Казахстана
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении министров.
Кабинет министров обновили всего два человека.
- Мурат Нуртлеу - назначен замом премьера и министром иностранных дел;
- Алмасадам Саткалиев - занял пост министра энергетики.
Остальные руководители министерств в новом кабинете сохранили свои посты.
03.04.2023, 12:18 34681
Занятия газодымозащитников по преодолению огневой полосы
Фото: МЧС РК
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В Мангистауской области проведены занятия по преодолению огневой полосы психологической подготовки.
Газодымозащитная служба одной из первых берет на себя ответственность по спасению жизни и эвакуации людей из задымленных помещений, так как именно ее звенья призваны работать в непригодной для дыхания среде. Чтобы повысить профессиональное мастерство и боевую готовность газодымозащитников, среди личного состава Актауского гарнизона проведены занятия по преодолению огневой полосы.
21.03.2023, 21:04 71886
Шоу конных наездников Nomad Stunts
19.03.2023, 21:25 79226
Как проходит голосование на избирательных участках в Алматы
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Алматы готовится к Наурызу
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