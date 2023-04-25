24.04.2023, 05:54 8791
Весенняя Алма-Ата
новости по теме
19.04.2023, 20:05 24021
Президент Казахстана провел совещание по итогам социально-экономического развития страны
16.04.2023, 10:44 43406
Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане
13.04.2023, 10:55 53466
В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам
09.04.2023, 16:17 65826
Ауызашар от имени Президента в Акорде
04.04.2023, 23:23 79416
Новый состав правительства Казахстана
Рассказать друзьям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении министров.
Кабинет министров обновили всего два человека.
- Мурат Нуртлеу - назначен замом премьера и министром иностранных дел;
- Алмасадам Саткалиев - занял пост министра энергетики.
Остальные руководители министерств в новом кабинете сохранили свои посты.
03.04.2023, 12:18 84951
Занятия газодымозащитников по преодолению огневой полосы
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
В Мангистауской области проведены занятия по преодолению огневой полосы психологической подготовки.
Газодымозащитная служба одной из первых берет на себя ответственность по спасению жизни и эвакуации людей из задымленных помещений, так как именно ее звенья призваны работать в непригодной для дыхания среде. Чтобы повысить профессиональное мастерство и боевую готовность газодымозащитников, среди личного состава Актауского гарнизона проведены занятия по преодолению огневой полосы.
Читаемое
25.04.2023, 09:14В Алматы в родительский день запустят дополнительные автобусы 25.04.2023, 09:5614116Второго мая в Алматы начнется запись детей в бесплатные секции и кружки 25.04.2023, 08:3711111В Казахстане выявлена продажа нефтегазовых активов по заниженной стоимости 25.04.2023, 09:479561Комбинат стоимостью более миллиарда тенге вернули в госсобственность в Мангистауской области 25.04.2023, 08:069556В Уральске в мусорном баке нашли младенца 21.04.2023, 16:46147976Стоимость платных парковок увеличится в Алматы 21.04.2023, 14:22138521Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города 21.04.2023, 21:49136056Экибастузская ГРЭС-2 повысит тариф на электричество на 46% 21.04.2023, 12:00126261Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье 21.04.2023, 11:01121036Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой 01.04.2023, 12:05216101Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 01.04.2023, 11:07187221Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 07.04.2023, 16:53175466Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе 01.04.2023, 09:13170311Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь169086Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?