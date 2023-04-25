24.04.2023, 05:54 8791

Весенняя Алма-Ата


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

19.04.2023, 20:05 24021

Президент Казахстана провел совещание по итогам социально-экономического развития страны

Фото: Акорда

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.04.2023, 18:35 28521

Апрельский снегопад в Астане


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

16.04.2023, 10:44 43406

Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

13.04.2023, 10:55 53466

В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам

С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

09.04.2023, 16:17 65826

Ауызашар от имени Президента в Акорде

Фото: Акорда

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

04.04.2023, 23:23 79416

Новый состав правительства Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении министров.

Кабинет министров обновили всего два человека.

  • Мурат Нуртлеу - назначен замом премьера и министром иностранных дел;
  • Алмасадам Саткалиев - занял пост министра энергетики.

Остальные руководители министерств в новом кабинете сохранили свои посты.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

03.04.2023, 12:18 84951

Занятия газодымозащитников по преодолению огневой полосы

Фото: МЧС РК
В Мангистауской области проведены занятия по преодолению огневой полосы психологической подготовки.

Газодымозащитная служба одной из первых берет на себя ответственность по спасению жизни и эвакуации людей из задымленных помещений, так как именно ее звенья призваны работать в непригодной для дыхания среде. Чтобы повысить профессиональное мастерство и боевую готовность газодымозащитников, среди личного состава Актауского гарнизона проведены занятия по преодолению огневой полосы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

21.03.2023, 21:04 121081

Шоу конных наездников Nomad Stunts

Фото: telegram / aqorda_resmi

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?

      Архив опросов