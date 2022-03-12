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На дороге Уральск - Таскала - РФ в снежном плену оказались 15 фур

11.03.2022, 19:51 11556
УРАЛЬСК. 11 МАРТА - 11 марта на дороге Уральск - Таскала - РФ на 103-м и 104-м километрах около суток в снежном заторе находятся 15 фур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
У водителей закончились продукты. Расстояние от районного центра - 55 километров, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Снегооуборочная техника ТОО "Казавтодор" движется медленно, так как высота снега более двух метров.
 
Оперативный штаб Таскалинского района решил доставить продукты на специальной технике.
 
 

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В горах близ Алматы возможен сход лавин

11.03.2022, 18:36 12271
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" № 5 от 11 марта предупреждает, в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Улкен Алматы в период 12 - 14 марта возможен сход снежных лавин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этой связи ДЧС Алматы и ГУ "Казселезащита" убедительно просят туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин. 
 
Напомним, по рекомендации ГУ "Казселезащита" автодорога, ведущая на Шымбулак, временно закрыта в связи с опасностью схода лавин. С 9 марта прирост снега составил 30 сантиметров. Сегодня в 9.49 в бассейне реки Улкен Алматы зафиксирован сход 7 лавин. 
 
Ранее сообщалось, что на Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник.
 

Временно закрыт проезд на Шымбулак по автодороге

11.03.2022, 17:10 13141
Временно закрыт проезд на Шымбулак по автодороге
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - По рекомендации ГУ "Казселезащита" автодорога, ведущая на Шымбулак, временно закрыта в связи с опасностью схода лавин, сообщили в акимате Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что с 9 марта прирост снега составил 30 сантиметров. Сегодня в 9.49 в бассейне реки Улкен Алматы зафиксирован сход 7 лавин.
 

Вдоль автодороги Каток "Медеу" - ГЛК "Шымбулак" расположены 11 опасных лавиносборов. Все лавины сходят на указанную автодорогу и представляют реальную угрозу проезжающему автотранспорту и проходящим отдыхающим. С целью недопущения человеческих жертв автодорога на Шымбулак будет временно закрыта как для автотранспорта, так и для пеших туристов", - отметили в акимате. 

 
Ежегодно в весенний период резко увеличивается опасность самопроизвольного схода снежных лавин. Это связано с накоплением большого количества снега в зимний период. Влажный весенний снег неустойчиво залегает на склонах и может в любой момент обрушиться в виде лавины. 
 
В основном весенние лавины сходят в полуденные часы, при глубокой оттепели - круглосуточно. При ухудшении ситуации есть высокая вероятность схода лавин больших объемов.
 
По согласованию с ГУ "Казселезащита" об открытии автодороги будет сообщено дополнительно. 

Ранее сообщалось, что на Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник.
 

На Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник

10.03.2022, 14:38 21876
На Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
АЛМАТЫ. 10 МАРТА - Посетитель горного курорта "Шымбулак", катаясь на лыжах, погиб во время схода снежной лавины в результате столкновения с лавинорезом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ГК "Шымбулак", информация о сходе лавины на участке выше 8 опоры Комби-2 поступила спасателям курорта сегодня в 10.58. Прибывшие в 11.02 на место происшествия спасатели обнаружили на поверхности возле рассекателя лавин мужчину.
 

В 11.05 лыжника откопали без признаков жизни со следами удара головой об угол отбойника. Посетитель выехал за пределы разрешенных для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания. У мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата", - говорится в сообщении.

 
По информации ГК, в 11.25 посетитель был доставлен в медпункт, где в 11.29 констатировали смерть.
 

Мужчина спровоцировал сход лавины, унесшей его на лавинорез, где впоследствии при столкновении об угол отбойника он получил травмы головы, несовместимые с жизнью", - пояснили в ГК.

 
Сегодня в ДЧС Алматы также предупредили, что в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен 10 и 11 марта возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
 
В ходе аэровизуального обследования, проведенного специалистами Казселезащиты и ДЧС, установлено, что в высокогорной зоне свыше 3000 метров, в среднегорной зоне, на склонах гор лавиноопасно. 
 
Лавинная опасность сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича, где имеется 12 лавиноопасных участков. На территории и при входе в грот выставлены предупреждающие щиты "Осторожно! Возможно обрушение ледника!", " Осторожно! Лавиноопасный участок!".
 
Департамент по ЧС убедительно просит туристов:
  • не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин; 
  • не заходить в ледяную пещеру;
  • соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.
 

В Карагандинской области у коров выявлено бешенство

10.03.2022, 09:46 23766
В Карагандинской области у коров выявлено бешенство
КАРАГАНДА. 10 МАРТА - В одном из сел Карагандинской области ввели экстренные карантинные ограничения в связи с выявлением бешенства у КРС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
У животных стали замечать хриплое мычание, паралич конечностей, слюнотечение и шаткую походку. Бешенство подтвердили в столичной лаборатории, сообщает телеканал КТК
 
В крестьянском хозяйстве, где выявили опасный диагноз, уже запретили ввоз и вывоз мясной и молочной продукции. Людей, проживающих на ферме, также попросили следить за своим здоровьем, поскольку бешенство передается и человеку. 
 
Появление смертельной болезни ветеринары связывают с укусом диких животных.
 

Скотину, которая пала, это четыре головы в возрасте от 2 до 5 лет, мы сожгли. В самом селе сейчас проводится обязательная вакцинация из средств республиканского бюджета. Причина возникновения бешенства - укус дикого животного. Также владельцам павших коров будет выплачена компенсация в зависимости от возраста, это от 100 до 300 тысяч тенге", - сообщил руководитель областной инспекции Комитета ветеринарного контроля МСХ РК Данияр Мергазин.

 

На Тенгизе пьяный водитель грузовика врезался в бензовоз

09.03.2022, 19:24 42076
На Тенгизе пьяный водитель грузовика врезался в бензовоз
Фото: портал Мой город
АТЫРАУ. 9 МАРТА- В Тенгизском городке 6 марта в 17.00 произошло столкновение двух большегрузов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Один из водителей получил телесные повреждения, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Дело передали в суд по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".
 

В павлодарском спорткомплексе тренер сорвался с высоты третьего этажа

08.03.2022, 10:46 57196
ПАВЛОДАР. 8 МАРТА - В Павлодаре на футбольном манеже в спортивном комплексе "Спорт сити" 22-летний тренер упал из наблюдательной кабинки высотой примерно в три этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с места инцидента опубликовано на странице tipavlo.dar в Instagram. На кадрах видны фрагменты обвалившегося потолка.
 
По словам автора поста, наблюдательная кабинка, откуда упал молодой тренер, находится почти под крышей.
 

Тренер чудом остался жив… В целом качество строения вызывает нарекания родителей, которые говорят о протекании и видимых трещинах", - пишет автор.

 
Спортсмен госпитализирован.


Ранее министр культуры и спорта Абаев рассказал о плохом состоянии спортивных объектов в РК.
 

Сотрудника Антикора подозревают в совершении ДТП в Карагандинской области

07.03.2022, 17:52 69161
КАРАГАНДА. 7 МАРТА - В соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции департаментом собственной безопасности агентства проводится служебное расследование по факту неправомерных действий старшего офицера межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону ДАПК по Карагандинской области, сообщает Антикор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время судом Жанааркинского района Карагандинской области рассматриваются административные материалы в отношении Кудекенова Д.Т. по статье 608, часть 3 (совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения), статье 611, часть 2 (оставление места ДТП), и статье 613, часть 1 (неподчинение законным требованиям сотрудников полиции по остановке транспортного средства), КоАП РК", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что с 7 февраля 2022 года по настоящее время подозреваемый находится на больничном с диагнозом "пневмония".
 

В этой связи в соответствии с пунктом 4 статьи 58 закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" служебное расследование в его отношении приостановлено. После выхода его на работу служебное расследование будет возобновлено и принято соответствующее решение", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 

Мощный торнадо обрушился на американский штат Айова

06.03.2022, 14:07 86251
ПОЛК. 6 МАРТА - В США мощный торнадо обрушился на штат Айова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жертвами удара стихии стали не менее 6 человек. Среди погибших четверо детей. Еще четыре местных жителя пострадали, сообщает "МИР 24".
 
Отмечается, что гигантская воронка пронеслась по региону со скоростью 265 километров в час. Все, что попадалось на ее пути, разрушено. В руины превратились десятки домов. Не подлежат восстановлению и поврежденные автомобили. Повсюду повалены деревья, порваны линии электропередачи.
 
 

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