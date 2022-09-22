Поезд Алматы - Петропавловск экстренно остановлен из-за неисправности

Фото: ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. 21 СЕНТЯБРЯ - В Атырауской области для тушения крупного природного пожара привлечен вертолет, передает KAZAKHSTAN. TODAY

20 сентября в 18 часов жители Атырау заметили, что небо над городом стал накрывать черный дым. В соцсетях появилось видео, где в воздухе летает пепел, информирует "Акжайык"

В ДЧС Атырауской области прокомментировали, что с началом сезона охоты 15 сентября участились случаи горения камыша на Каспийском побережье. По их информации, дым исходит со стороны моря.

20 сентября в 08.57 в сельском округе Кенозек города Атырау в 40 километрах от поселка Таскала в сторону Каспийского моря происходит горение камыша. Угрозы населенным пунктам нет. Площадь горения устанавливается. В тушении задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области (25 сотрудников и 6 единиц техники)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Определить площадь возгорания и причину пока не представляется возможным.





Позже в ДЧС сообщили, что по состоянию на восемь вечера площадь возгорания увеличилась. Угрозы населенным пунктам, по утверждению спасателей, опять же нет. Во время тушения огонь перекинулся на застрявший в болоте супервездеход "ТРЭКОЛ", и он сгорел. Два сотрудника, находившиеся в вездеходе, успели спастись. Тушение пожара продолжается.

Чуть позже группа по связям с общественностью ДЧС дала новый комментарий.

По состоянию на 19 часов площадь возгорания увеличилась (приблизительно 60 га). Тушение продолжается. В Атырау чувствуется запах гари. В 20.40 огонь перекинулся на территорию ГПР "Акжайык" (площадь уточняется). На месте загорания телефонная связь и радиосвязь отсутствует. Метеорологическая обстановка: ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду, температура воздуха +30 С. В ликвидации пожара задействованы силы ДЧС (31 сотрудник и 10 единиц техники, 1 плавсредство), ГПР "Акжайык" (20 работников и 5 единиц техники), местные власти (3 работника и 3 единицы техники) и волонтеры (15 человек и 2 единицы техники)", - сообщили в ведомстве.

В департаменте по ЧС развернут оперативный штаб.

В ДЧС дополнительно сообщили, что 21 сентября с семи утра в тушении пожара камыша в сельском округе Кенозек будет задействован вертолет МИ-8 АО "КазАвиаспас".

Департамент экологии начал проверку влияния этого ЧП на состояние атмосферного воздуха в Атырау. Результаты обещают представить уже завтра.

21 сентября в 7.30 вертолет МИ-8 провел разведку, выявил 2 очага горения открытым огнем размером 20х20 метров и тление на расстоянии 100 метров. В настоящее время проводятся работы по тушению с воздуха. Угрозы населенному пункту нет", - сообщили утром в среду в ДЧС.