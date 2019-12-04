В Усть-Каменогорске госпитализированы 11 работников субподрядной организации УМЗ

Усть-Каменогорск. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске госпитализированы 11 работников субподрядной организации Ульбинского металлургического завода (УМЗ), передает Kazakhstan Today.

2 декабря 12 из 16 сотрудников субподрядной организации ТОО "Хозяйственное управление Усть-Каменогорска", работавших в смену, обратились в службу скорой помощи с жалобами на головокружение и тошноту. В результате они были доставлены в приемное отделение Первой городской больницы. 11 работников госпитализированы, один от госпитализации отказался", - сообщили в пресс-службе АО "УМЗ".

В компании отметили, что, по предварительному заключению специалистов, все обратившиеся находятся в удовлетворительном состоянии. Результаты анализов будут готовы в течение двух-трех дней.

Также в пресс-службе уточнили, что данная субподрядная организация ведет работы по строительству объектов на участке хвостового хозяйства. Объект находится за территорией АО "УМЗ".

На предполагаемом месте происшествия специалисты предприятия провели лабораторные замеры проб воздуха. Превышение установленных норм не выявлено", - подчеркнули в компании.

Вместе с тем в соцсетях начала распространяться информация об аварии на территории АМЗ. В компании данное сообщение опровергли.

Никаких отклонений в технологических процессах работы предприятия не было. Все подразделения предприятия, в том числе и хвостовое хозяйство, работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

АО "Ульбинский металлургический завод" - один из признанных в мире производителей урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции для нужд атомной энергетики, электронной, металлургической промышленности и других областей деятельности. Предприятие входит в состав Национальной атомной компании "Казатомпром".

АО "НАК "Казатомпром" - мировой лидер в добыче природного урана и национальный оператор в РК по импорту и экспорту урана, редких металлов и ядерного топлива для атомных электростанций. В группу компаний Казатомпром входят 46 предприятий, в которых работают свыше 20 000 человек. Активы включают в себя все комплексы предприятий, участвующих в производственной цепочке - от геологоразведки, добычи урана и производства ядерного топлива, до науки, социального обеспечения и обучения.

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