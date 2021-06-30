В Нур-Султане с рельсов сошли цистерны с бензином

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - 28 июня в 13.35 поступило сообщение от железнодорожной станции Ондирис о том, что произошел сход четырех цистерн с бензином, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ДЧС столицы, на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС. По прибытии установлено, что произошел сход четырех цистерн без опрокидывания и без розлива бензина.

На данный момент на месте происшествия ведутся работы, произведено заземление линии электропередач, создан оперативный штаб.

Всего в ликвидации задействовано 25 человек личного состава и 4 единицы специальной техники, а также выставлены пожарные посты ДЧС Нур-Султана и объектового формирования.

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