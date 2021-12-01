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НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - В Нур-Султане в госпитале скончался военнослужащий. Причиной смерти стало осложнения острого заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

28 ноября 2021 года от осложнения острого заболевания в Главном военно-клиническом госпитале города Нур-Султана скончался военнослужащий Бобир Сариев, 2003 года рождения.

По данным военных медиков, 25 ноября солдат срочной службы поступил в госпиталь с признаками воспалительного поражения подчелюстной, шейной области и повышением температуры тела с последующим развитием септического состояния и инфекционно-токсического шока", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Как сообщили в ведомстве, военными врачами был проведен комплекс необходимых лечебных, реанимационных мероприятий, принимались все меры для сохранения здоровья и жизни солдата. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Сариев был призван на срочную службу осенью 2021 года из Туркестанской области в воинскую часть Сухопутных войск, дислоцированную в город Нур-Султане.