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В Нур-Султане в госпитале скончался военнослужащий

30.11.2021, 14:19 76870
В Нур-Султане в госпитале скончался военнослужащий
Фото: stan.kz
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - В Нур-Султане в госпитале скончался военнослужащий. Причиной смерти стало осложнения острого заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 ноября 2021 года от осложнения острого заболевания в Главном военно-клиническом госпитале города Нур-Султана скончался военнослужащий Бобир Сариев, 2003 года рождения.

 
По данным военных медиков, 25 ноября солдат срочной службы поступил в госпиталь с признаками воспалительного поражения подчелюстной, шейной области и повышением температуры тела с последующим развитием септического состояния и инфекционно-токсического шока", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
 
Как сообщили в ведомстве, военными врачами был проведен комплекс необходимых лечебных, реанимационных мероприятий, принимались все меры для сохранения здоровья и жизни солдата. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. 
 
Сариев был призван на срочную службу осенью 2021 года из Туркестанской области в воинскую часть Сухопутных войск, дислоцированную в город Нур-Султане. 
 

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В Костанае девушка погибла, пытаясь спуститься по водосточной трубе

30.11.2021, 19:51 84079
КОСТАНАЙ. 30 НОЯБРЯ - 23-летняя девушка погибла, сорвавшись с высоты пятого этажа в Костанае, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сигнал на пульт 102 управления полиции города поступил около 05.20 30 ноября, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
 
В ходе предварительного разбирательства установлено, что 23-летняя девушка пыталась спуститься с пятого этажа по водосточной трубе, но сорвалась и упала вниз. Скончалась до приезда скорой.
 
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
 

В Уральске выпавший из фуры груз повредил пассажирский автобус и "Газель"

30.11.2021, 19:38 86698
В Уральске выпавший из фуры груз повредил пассажирский автобус и "Газель"
Фото: mgorod.kz
УРАЛЬСК. 30 НОЯБРЯ -30 ноября, примерно в 16.00, на проезжей части по улице Сырыма Датова произошло ДТП. Коробки с сантехникой разбили заднее стекло в автобусе и помяли грузовую "Газель", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам очевидцев, на прицепе фуры порвался тент и оттуда вывалились коробки, в которых находилась сантехника. Груз повалился на рядом проезжавшие "Газель" и маршрутный автобус №13, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
По словам водителя автобуса №13, он направлялся по маршруту в сторону рынка "Ел-ырысы". В автобусе находились пассажиры. К счастью, они не пострадали.
 

К нам вызов не поступал. Предметы каким-то образом выпали из фуры, возможно, при маневрировании. Где ехала фура, там все и выпало. ДТП не было", - заявила представитель пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова.

 

Лжетеррорист "заминировал" школу в Жамбылской области

30.11.2021, 17:19 106462
ТАРАЗ. 30 НОЯБРЯ - В Жамбылской области задержали лжетеррориста, якобы заминировавшего школу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В отдел полиции Шуского района позвонил неизвестный и сообщил о том, что в здании средней школы имени М. Ауэзова, расположенной в селе Толеби Шуского района, установлено взрывное устройство. Сотрудниками полиции оперативно были приняты соответствующие меры и проведена эвакуация людей из здания школы. В результате проверки взрывное устройство не обнаружено", - сообщает Polisia.kz.

 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего местного жителя. Подозреваемый полностью признал вину и водворен в изолятор временного содержания Шуского района.
 

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