В ВКО жителей села эвакуировали из-за подъема уровня воды в реке

Фото: МЧС РК

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 АПРЕЛЯ - В Восточно-Казахстанской области в результате затора и подъема уровня воды в реке Убе спасатели эвакуировали жителей села Речного, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, утром 9 апреля вода поднялась и затопила 2 дома и 3 придомовых территории. Скот в количестве более 50 голов был эвакуирован спасателями в безопасное место, а 16 жителей, из них 2 детей, разместились у родственников.

По информации ДЧС, местными исполнительными органами и спасателями был совершен аэровизуальный мониторинг и обследование участка образования затора, по результатам принято решение по проведению взрывных работ с целью взрыхления льда.

Всего было использовано 2347,5 килограмма взрывчатых веществ. Общая площадь взрывных работ составила 6067 квадратных метров. В 20.00 уровень воды поднялся, она стала поступать в дома. Всего было подтоплено 8 домов, из них 6 жилых и 2 нежилых, жители под контролем спасателей ДЧС ВКО и МИО незамедлительно покинули свои дома, проинформировали в департаменте.

Всего в период с 9 по 10 апреля 36 жителей, в том числе 10 детей, после эвакуации разместились у родственников. Домашний скот отогнан на безопасное место. Проведены работы по возведению защитной земляной насыпи.

На месте задействовано 69 сотрудников личного состава ДЧС ВКО, 2 плавсредства, 11 мотопомп и 8 единиц техники, 20 сотрудников МИО и 8 единиц техники. Для охраны общественного порядка и исключения фактов мародерства из подтопленных домов задействованы силы сотрудников полиции", - заявили в ДЧС региона.

На данный момент наблюдается снижение уровня воды в поселке.

Произведен аэровизуальный облет местности - русло чистое. Силами ДЧС ВКО организованы работы по откачке воды с подтопленных территорий, из домов вода ушла. Частично подтоплены подвалы 2 жилых домов и 3 придворовые территории. Силами МИО проводится отвод воды", - добавили в департаменте.