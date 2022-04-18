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В Нур-Султане крупный пожар тушат в районе дач

17.04.2022, 21:37 7936
НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане крупный пожар тушат в районе дачного общества "Западный", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Только с утра текущего дня пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана выезжали пять раз на возгорание сухостоя.
 
На данный момент огнеборцы в количестве 67 человек личного состава и 9 единиц техники, а также двух единиц акимата города работают над ликвидацией возгорания сухостоя в дачном обществе "Западный" на предварительной площади 1500 квадратных метров. 
 

Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

 
Еще один из крупных выездов был в районе Сарыарка по улице Аккорган, где огнеборцы ликвидировали пожар сухостоя и камыша на площади 300 квадратных метров и на объездной "Восточный обход" района Алматы, где также горела сухая трава.
 
Пожарные отмечают, что главной причиной возгорания сухой травы, камыша становится деятельность человека - сжигание сухостоя, мусора на дачных участках, вдоль дорог или в ближайших у населенных пунктов лесных массивах, а также неосторожное обращение с огнем во время отдыха. 
 
В связи с чем департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана рекомендует:
 
- не поджигать сухую траву;
 
- не бросать на землю горящие спички и окурки;
 
- не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными;
 
- не разрешать детям играть с пожароопасными предметами;
 
- вокруг своего участка скосить сухую траву.
 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 101.
 

новости по теме

В Павлодарской области загорелась сухая трава в пойме Иртыша

17.04.2022, 20:08 9376
ПАВЛОДАР. 17 АПРЕЛЯ – Сегодня, 17 апреля, произошло возгорание сухой травы в пойменной акватории реки Иртыш между селами Жолкудук и Алгабас, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Площадь возгорания составляет 15 гектаров. По состоянию на 16.00 возгорание локализовано. Угрозы населенным пунктам нет", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

 
По данным ДЧС, на месте работали пожарный пост Алгабасского сельского округа - 3 человека и 1 единица техники, ДПФ - 7 человек, а также пожарная часть № 5 поселка Ленинского, 1 единица АЦ и 1 единица УАЗ в составе 7 человек.

 

Пожар произошел на территории дачных обществ в Павлодарской области

17.04.2022, 14:45 12166
Пожар произошел на территории дачных обществ в Павлодарской области
Фото: ДЧС Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 17 АПРЕЛЯ - Пожар произошел на территории дачных обществ Павлодарской области, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС, в 13.12 поступило сообщение о возгорании на территории дачного общества "Восточный". Произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек (площадь устанавливается). Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду. Ликвидация в 16.42. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работали ДЧС - 18 сотрудников и 4 единицы техники.
 

В 13.59 поступило сообщение о возгорании на территории дачных обществ "Надежда" и "Северный". Произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек. Площадь - 40 гектаров. Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду. Локализации и ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают: ДЧС - 47 сотрудников и 12 единицы техники, МИО - 3 единицы техники", - проинформировали в департаменте.

 
В 14.54 на территории дачных обществ "Энтузиаст" и "Строитель" произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек.
 

Площадь устанавливается. Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду. Локализации и ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают: ДЧС - 12 сотрудников и 3 единицы техники, НГПС АО "Алюминий Казахстана" - 3 работника и 1 единица техники, МИО - 3 единицы техники", - добавили в ДЧС Павлодарской области.


 

Получившего травму ноги подростка эвакуировали в горах Алматы

16.04.2022, 20:18 26001
Получившего травму ноги подростка эвакуировали в горах Алматы
АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - Городские спасатели эвакуировали 14-летнего туриста, который получил травму во время восхождения. Подросток находился в составе группы отдыхающих в окрестностях горы Мохнатки, передает KAZAKHSTАN TODAY.
 

Информация о пострадавшем поступила в службу спасения города Алматы в 16.25 от дежурного городского ДЧС. Экипаж спасателей с одной из горных баз был незамедлительно направлен на помощь туристу в Малоалматинское ущелье", - сообщили в акимате Алматы. 


Несовершеннолетний получил травму колена. После оказания первой медицинской помощи его доставили к сотрудникам Центра медицины катастроф МЧС РК. Специалисты провели осмотр и оказали доврачебную медпомощь. Пациент не нуждается в стационарном лечении.
 

В Семее пожарные вынесли из огня инвалида

16.04.2022, 18:59 27151
СЕМЕЙ. 16 АПРЕЛЯ - В Семее пожарные потушили пожар в загоревшемся частном доме на улице Сатпаева и вынесли из огня мужчину-инвалида, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе областного ДЧС, причиной пожара стала загоревшаяся трава.
 

Огонь молниеносно распространился, в том числе на помещение бани, гараж и хозпостройки. Когда создалась угроза жилому дому, огнеборцы в первую очередь вошли в него и спасли из зоны опасности мужчину-инвалида, 1984 года рождения. Пламя из-за ветра охватило частично фасад дома. Благодаря слаженным действиям службой пожаротушения полностью ликвидирован огонь на площади 24 квадратных метра и трава на площади 2 гектара", - рассказали в департаменте. 

 
В ликвидации пожара участвовали 6 пожарных автомобилей и 30 человек личного состава. Также в тушении приняли участие 4 сотрудника и 2 единицы техники негосударственной противопожарной службы "КазМунайГаз".
 
 
В департаменте напомнили о строгом соблюдении правил противопожарной безопасности.
 

В регионе ежедневно горит трава, спасатели выезжают на тушение более 30 раз в сутки. Однако жители продолжают игнорировать меры безопасности и допускать пожары. ДЧС ВКО напоминает: несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусматривает административную ответственность", - подчеркнули в ведомстве. 

 

Четырех рабочих придавило арматурой на стройке в Алматы

16.04.2022, 14:32 30151
Четырех рабочих придавило арматурой на стройке в Алматы
АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - В Алматы на строительном объекте ЖК "Estet" компании-застройщика ТОО "Есентай Investment" рабочих придавило железной арматурой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео инцидента опубликовали очевидцы в паблике kris.p.original
 

При проведении работ по установке арматурного каркаса произошло его оседание, в результате чего четыре работника субподрядной организации обратились за медицинской помощью. Они были немедленно направлены в Центральную городскую клиническую больницу Алматы. Все обратившиеся за помощью работники на момент произошедшей внештатной ситуации находились в сознании, без видимых признаков повреждений", - сообщили в пресс-службе ТОО "BAZIS-A Corp.", чей субподрядчик ТОО "Ab-Max" ведет работы на объекте. 

 
В компании добавили, что в настоящее время причины произошедшего расследует внутренняя рабочая комиссия. 
 
 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.

Так, жильцы домов в предгорье Алматы потребовали остановить застройку.

Ранее глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
 

Пропавший в Акмолинской области музыкант найден живым

16.04.2022, 11:57 32226
Пропавший в Акмолинской области музыкант найден живым
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Числившийся без вести пропавшим 26-летний музыкант из Акмолинской области найден живым и здоровым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16 апреля рано утром молодого человека на трассе нашел неравнодушный водитель и сообщил своим знакомым. Так как информация о розыске без вести пропавшего была широко распространена, сразу же нашли его родителей и сообщили в местный отдел полиции", - сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области. 

 
По предварительной информации, две ночи молодой человек провел на улице, к счастью, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. В настоящее время он находится дома. 
 
Напомним, 14 апреля в отдел полиции Жаркаинского района обратился местный житель с просьбой оказать содействие в поиске его 26-летнего сына. Для поиска пропавшего были созданы 6 поисковых групп. Молодого человека разыскивали в Державинске, близлежащих населенных пунктах, на берегу реки Ишим и в других местах.
 

Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Рудном

16.04.2022, 10:30 33896
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Рудном
Фото: newsbash.ru
РУДНЫЙ. 16 АПРЕЛЯ - В Рудном трехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа дома по улице Павла Корчагина. От полученной травмы мальчик скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О трагедии сообщили в Instagram-паблике tvs_magnetit.
 
Как пояснили спасатели, несчастный случай произошел из-за того, что ребенок оперся на москитную сетку. Данные о происшествии переданы полицейским для начала досудебного расследования.
 

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Рудного настоятельно просят жителей не оставлять малышей в квартире без присмотра и принимать существующие меры предосторожности. Ведь печальная статистика из года в год показывает, что москитная сетка - это защита от насекомых, а не барьер от падений", - подчеркнули спасатели.

 
 

В Петропавловске пришлось эвакуировать пациентов больницы из-за звонка о заложенной бомбе

16.04.2022, 09:44 32631
Фото: Sputnik
ПЕТРОПАВЛОВСК, 16 АПРЕЛЯ - Пациентов и сотрудников областной больницы пришлось эвакуировать в Петропавловске после звонка о заложенном взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Звонок поступил в лабораторию больницы вчера днем. 
 

Администрация больницы совместно со специализированными службами организовала эвакуацию находящихся в здании пациентов и сотрудников в количестве более 250 человек. В зависимости от степени тяжести пациентов их временно разместили в здании хирургического корпуса и в актовом зале поликлиники. Тяжелых пациентов разместили в хирургическом отделении и отделении хронического гемодиализа и нефрологии", - сообщает Sputnik со ссылкой на администрацию больницы. 

 
В информации подчеркивается, что эвакуировать пришлось даже тяжелых больных. 
 
Всем пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также больница обеспечила эвакуированных питьевой водой и продуктами питания для перекуса.
 

Сигнал оказался ложным, информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Все эвакуированные вернулись в свои палаты и на рабочие места, никто не пострадал", - отметили в лечебном учреждении.

 
Администрация больницы обратилась к жителям с просьбой не совершать подобные необдуманные поступки, которые могут негативно отразиться на здоровье пациентов.
 

Не забывайте, что пациенты, находящиеся на лечении в больнице, могут оказаться вашими родственниками, друзьями и коллегами", - подчеркнули врачи.

 

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