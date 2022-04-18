В Нур-Султане крупный пожар тушат в районе дач

НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане крупный пожар тушат в районе дачного общества "Западный", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только с утра текущего дня пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана выезжали пять раз на возгорание сухостоя.

На данный момент огнеборцы в количестве 67 человек личного состава и 9 единиц техники, а также двух единиц акимата города работают над ликвидацией возгорания сухостоя в дачном обществе "Западный" на предварительной площади 1500 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

Еще один из крупных выездов был в районе Сарыарка по улице Аккорган, где огнеборцы ликвидировали пожар сухостоя и камыша на площади 300 квадратных метров и на объездной "Восточный обход" района Алматы, где также горела сухая трава.

Пожарные отмечают, что главной причиной возгорания сухой травы, камыша становится деятельность человека - сжигание сухостоя, мусора на дачных участках, вдоль дорог или в ближайших у населенных пунктов лесных массивах, а также неосторожное обращение с огнем во время отдыха.

В связи с чем департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана рекомендует:

- не поджигать сухую траву;

- не бросать на землю горящие спички и окурки;

- не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными;

- не разрешать детям играть с пожароопасными предметами;

- вокруг своего участка скосить сухую траву.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 101.