Четыре человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ОКТЯБРЯ - Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Үлкен - Нарын - Курчум в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным департамента полиции региона, авария произошла 30 сентября около 20.20.

27-летний водитель автомобиля Toyota 4Runner, следуя по автодороге Үлкен - Нарын - Курчум в Курчумском районе, не выбрав безопасную скорость движения по условиям видимости проезжей части, выехав на обочину, допустил опрокидывание автомобиля в кювет", - сообщили в департаменте.

В результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, четверо пассажиров автомобиля скончались на месте происшествия, водитель с различными телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.



