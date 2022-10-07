В Усть-Каменогорске в больнице произошел пожар, эвакуировано более 70 человек

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 ОКТЯБРЯ - Ночью в Усть-Каменогорске в 4-й городской больнице произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 октября около часа ночи в медицинском учреждении по улице Серикбаева произошло возгорание в подвальном помещении", - сообщили в областном ДЧС .

Оперативно началась эвакуация людей из больницы.

Всех пациентов сразу же размещали в специальном теплом автомобиле "Вахта", поили горячий чаем. Всего было эвакуировано 59 больных и 12 человек медперсонала. Остальным людям, находящимся в задании, ничего не угрожало, им эвакуация не потребовалась", - проинформировали в ведомстве.

Прибывшими на место ЧС подразделениями было создано 7 звеньев газодымозащитной службы, которыми проведена проверка палат, подвального помещения.

Как выяснилось, в подвале медучреждения горела мебель, вещи на площади 12 квадратных метров. В 02.31 пожар был полностью ликвидирован. Медперсонал проветрил палаты, заменил постельное белье. После чего пациенты вернулись в свои палаты. Жертв и пострадавших нет. Никому из больных не потребовалась дополнительная медицинская помощь.

Всего в тушение пожара было задействовано 15 единиц техники и 45 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемые виновники пожара - сантехники медучреждения, которые в ту ночь распивали спиртные напитки. Они задержаны и помещены в ИВС", - отметили в ДЧС.



