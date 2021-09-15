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12-летняя велосипедистка погибла в ДТП с КамАЗом в Петропавловске

14.09.2021, 16:09 6805
12-летняя велосипедистка погибла в ДТП с КамАЗом в Петропавловске
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 СЕНТЯБРЯ - 12-летняя девочка погибла под колесами КамАЗа в пригороде Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

14 сентября, около 10 часов, на 953-м километре автодороги Петропавловск - Жезказган в Кызылжарском районе произошло ДТП, в результате которого под колеса грузовой автомашины попала 12-летняя велосипедистка. На место аварии выехала следственно-оперативная группа отдела полиции Кызылжарского района. Установлено, что 31-летний водитель автомашины КамАЗ направлялся в сторону города Петропавловска в попутном направлении с "группой велосипедистов. Воспитанники спортивной школы ехали со стороны аэропорта в сопровождении "Газели". В результате ДТП девочка скончалась на месте автоаварии". 

 
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
 

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