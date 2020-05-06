В Уральске 13 больных коронаврусом привлечены к ответственности за попытку самовольно покинуть больницу

Уральск. 5 мая. Kazakhstan Today - В Уральске на 13 больных коронаврусом заведены административные протоколы за попытку самовольно покинуть больницу, передает Kazakhstan Today.

1 мая, в 14.15, около 30 пациентов областной инфекционной больницы вышли во двор учреждения, требуя отпустить их домой. У всех у них был подтвержден диагноз КВИ, однако они утверждали, что у них нет выраженных симптомов, пытались самовольно покинуть медицинское учреждение, пишет портал "Мой город".

На требования медицинского персона они не реагировали, к месту происшествия срочно были вызваны сотрудники полиции. Сотрудниками местной полицейской службой ДП ЗКО были проведены разъяснительные работы, после чего в 14.45 все госпитализированные разошлись по палатам. В отношении 13 пациентов за нарушение карантинного режима были составлены административные протоколы по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима ЧП), - рассказали в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

При этом нарушении общественного порядка не допущено.

Отмечается, что это не первый инцидент в инфекционной больнице Уральска с пациентами с КВИ. Так, 23 апреля пациенты Областной инфекционной больницы в нетрезвом состоянии устроили потасовку с врачами.

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