В 224 километрах от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - В 224 километрах от Алматы на территории Казахстана произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 11 августа, в 19.15 (11 августа в 13.15 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 224 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,5. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 10 километров.

Кроме того, вчера, в 12.52 (11 августа в 06.52 по Гринвичу), было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 335 километрах на восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 8,9. Магнитуда MPV - 3,6. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости землетрясений по шкале МSК-64 нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства