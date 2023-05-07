В Атырау из горящей новостройки эвакуировали 25 человек  

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Туркестан. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области свирепствует разрушительный ураган. Школьников перевели на дистанционку.





Вчера в эпицентре стихии оказался город Кентау. Порывы ветра там достигали 57 метров в секунду. Стихия с легкостью срывала крыши с жилых домов, госучреждений и разносила их по округе. Под завалами школьной кровли оказался местный учитель. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, сообщает телеканал КТК









Стихия моментально парализовала жизнь города. Ветер оказался настолько мощным, что срывал крыши одну за одной. Железную кровлю местной почты площадью 450 квадратных метров разорвало на две части. Они разлетелись на десятки метров. Одна рухнула на аллею, вторая - на проезжую часть и тротуар. В районе разрушений ограничили передвижение людей. Местные жители в страхе. Стараются не выходить из дома.





Стихия оставила без света полторы тысячи абонентов. Виной всему тоже оказалась сорванная крыша. Летящая кровля общежития политехнического колледжа оборвала высоковольтную линию электропередачи. А рухнула она на частный сектор.





Уже известно об одном пострадавшем. Учитель 1-й школы имени Ибрая Алтынсарина в момент разгула стихии находился во дворе учреждения. Именно сюда упала кровля со школы, которую, кстати, уже восстанавливали после разрушительного урагана два года назад. Мужчина оказался под завалами. С сотрясением мозга его доставили в больницу. К счастью, учеников в пострадавшей школе не было. Их успели отправить домой. Но самое страшное, если верить прогнозам, еще впереди.





Вчера дали штормовое предупреждение о том, что порывы ветра будут достигать 40 метров в секунду. Сегодня получили информацию, что ветер достигал 57 метров в секунду", - сообщил начальник отдела ЧС Кентау Серик Толегенов.





Все школы города и детские сады переведены на дистанционку. Коммунальщики разбирают завалы в авральном режиме. Создана специальная комиссия по установлению ущерба. Но приступить к подсчетам ее эксперты смогут только после того, как ураган утихнет.





Кроме того, по данным управления образования Шымкента, в связи с ухудшением погодных условий на онлайн-формат переведены ученики 1-4-х классов в Шымкенте.





По данным РГП "Казгидромет", в Туркестанской области и в городе Шымкенте объявлено штормовое предупреждение: ожидается ветер восточный порывы 15-20, днем временами 25 метров в секунду.