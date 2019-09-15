В 519 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,9

Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today - В 519 километрах от города Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,9, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 14 сентября 2019 года, в 08.33 (14 сентября в 02.33 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 519 километрах на северо-восток от города Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 9,8. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 15 километров", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера, в 22.28, сейсмологи зарегистрировали землетрясение, эпицентр которого расположен в 230 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,8. Магнитуда MPV - 3,6. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости землетрясений по шкале МSК-64 нет.

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