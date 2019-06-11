Шымкент. 10 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте горел магазин по продаже ковров, передает Kazakhstan Today.

9 июня, в 16.54, на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента поступило сообщение о пожаре в магазине по продаже ковров "Есенжол" по улице Мейримди. На момент прибытия пожарных подразделений в магазине образовалось сильное задымление, горели ковры, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Усилиями пожарных горение локализовано в 17.41 на площади 260 квадратных метров. Ликвидировано в 18.15. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы 40 сотрудников и шесть единиц пожарной техники ДЧС Шымкента.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства