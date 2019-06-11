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В Шымкенте горел магазин по продаже ковров

10.06.2019, 08:55 14473
Шымкент. 10 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте горел магазин по продаже ковров, передает Kazakhstan Today.
 
9 июня, в 16.54, на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента поступило сообщение о пожаре в магазине по продаже ковров "Есенжол" по улице Мейримди. На момент прибытия пожарных подразделений в магазине образовалось сильное задымление, горели ковры, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
 

Усилиями пожарных горение локализовано в 17.41 на площади 260 квадратных метров. Ликвидировано в 18.15. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ведомстве. 

 
В тушении пожара были задействованы 40 сотрудников и шесть единиц пожарной техники ДЧС Шымкента.
 
Напомним, в Актобе два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси и пожара в гараже частного жилого дома. А в Нур-Султане пьяный мужчина после ссоры с женой поджег квартиру. В Таразе горела крыша пятиэтажного дома, из-за чего из здания эвакуировали более 170 человек.
 

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