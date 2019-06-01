В Таразе горел пятиэтажный дом, эвакуировано более 170 человек (ВИДЕО)

Тараз. 31 мая. Kazakhstan Today - В Таразе накануне вечером загорелась крыша пятиэтажного дома. Из здания было эвакуировано более 170 человек, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне 5 Тараза поступило на пульт 101 в 19.34 четверга. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило открытое горение кровли дома по всей площади, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его информации, пожарные обеспечили эвакуацию 171 жильца, в том числе 42 детей. При этом было спасено 20 человек, из них 5 детей.

Из-за сохраняющейся угрозы перехода огня с кровли на квартиры в 19.55 пожару присвоен третий наивысший ранг. Организовано 3 участка пожаротушения, сформирован оперативный штаб пожаротушения, которым осуществлял поквартирный учет жильцов. Всего в очаг пожара подано 4 ручных ствола, привлечено 62 человека личного состава и 17 единиц техники ДЧС", - уточнил Нурахметов.





Принятыми мерами в 20.50 пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров. В 22.11 пожар был полностью потушен.

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