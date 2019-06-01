В Таразе горел пятиэтажный дом, эвакуировано более 170 человек (ВИДЕО)

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне 5 Тараза поступило на пульт 101 в 19.34 четверга. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило открытое горение кровли дома по всей площади, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
По его информации, пожарные обеспечили эвакуацию 171 жильца, в том числе 42 детей. При этом было спасено 20 человек, из них 5 детей.
Из-за сохраняющейся угрозы перехода огня с кровли на квартиры в 19.55 пожару присвоен третий наивысший ранг. Организовано 3 участка пожаротушения, сформирован оперативный штаб пожаротушения, которым осуществлял поквартирный учет жильцов. Всего в очаг пожара подано 4 ручных ствола, привлечено 62 человека личного состава и 17 единиц техники ДЧС", - уточнил Нурахметов.
Принятыми мерами в 20.50 пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров. В 22.11 пожар был полностью потушен.
Напомним, пять человек получили отравление угарным газом при пожаре в пятиэтажном доме в Аркалыке. В Петропавловске из горящей квартиры в пятиэтажном жилом доме спасены семь человек, в том числе трое детей. В Нур-Султане военнослужащие поймали с 4 этажа трех детей и беременную женщину во время пожара в общежитии.
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