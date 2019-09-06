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Четыре человека пострадали при взрыве в конвертерном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау"

05.09.2019, 19:17 6373
Четыре человека пострадали при взрыве в конвертерном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау"
фото: kz-news.info
Темиртау. 5 сентября. Kazakhstan Today - В конвертерном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл взрыв, есть пострадавшие, передает Kazakhstan Today.
 

Трое мужчин 1970,1972,1988 годов рождения получили ожоги, еще у одного - ушибы. После оказания помощи двоих пациентов отправили на амбулаторное лечение. Двух других с ожогами второй и третьей степени госпитализировали в Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова. Состояние пациентов удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.


Ранее сообщалось, что в Актау на территории базы по приему металлолома произошел взрыв, погибли 2 человека.
 

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