Четыре человека пострадали при взрыве в конвертерном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау"

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Трое мужчин 1970,1972,1988 годов рождения получили ожоги, еще у одного - ушибы. После оказания помощи двоих пациентов отправили на амбулаторное лечение. Двух других с ожогами второй и третьей степени госпитализировали в Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова. Состояние пациентов удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.
Ранее сообщалось, что в Актау на территории базы по приему металлолома произошел взрыв, погибли 2 человека.
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