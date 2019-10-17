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Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - Женщина погибла, ее сын пострадал при пожаре в частном доме в Алматы, передает Kazakhstan Today.

15 октября, в 22.22, на пульт 101 Алматы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Магаданская Алатауского района. По прибытии первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение деревянной обрешетки четырехскатной крыши. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 23.00 на площади 25 квадратных метров, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

На месте пожара обнаружено тело хозяйки, 1960 года рождения. Также с ожогами госпитализирован в больницу сын хозяйки, 1987 года рождения. Состояние средней степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы 17 сотрудников и 4 единицы пожарной техники ДЧС Алматы. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории частного дома.

Напомним, ранее в результате пожара в частном доме в Нур-Султане погиб пожилой мужчина. Его обнаружили пожарные, которые передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи. В дальнейшем мужчина скончался в карете скорой помощи. Также для осмотра в Городскую больницу №1 была доставлена женщина, 1992 года рождения, и в Городскую детскую больницу №2 девочка, 2010 года рождения.

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