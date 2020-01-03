Алматы. 2 января. Kazakhstan Today - На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,0, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 2 января 2020 года, в 07.51 (2 января в 01.51 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 510 километрах на север от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9,0. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 25 километров", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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