Новорожденный скончался в перинатальном центре Алматы

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - В одном из перинатальных центров Алматы ребенок скончался через 10 дней после рождения, передает Kazakhstan Today.

Родные уверены, что причиной смерти стала прививка от гепатита. По словам родителей, сын, которого они ждали 10 лет, появился на свет абсолютно здоровым. Но после вакцины у него начались осложнения. Врачи спасти мальчика не смогли, сообщает телеканал КТК .

Прививку от гепатита Б новорожденному поставили перед выпиской, дома родители заметили, что мальчик пожелтел, затем у него началась сильная рвота.

Уже чаще рвота начала выходить. Я вызвал такси, мы поехали сами в поликлинику. Когда осматривали, он срыгнул цвета зеленовато-желтым. Я у врача спрашиваю: "Что это такое?" Типа это ничего страшного, выписала мне вот такой рецепт. Сказала: "Лечитесь две недели, через две недели ко мне придете", - рассказал Илья Рогозин, отец умершего ребенка.

Со слов отца, врач уверял, что подобное состояние встречается у каждого второго новорожденного. Однако ребенку становилось хуже, рвота не прекращалась. На скорой мать с новорожденным привезли в перинатальный центр.

Положили его под лампу, никаких действий врачи не принимали. Ребенка состояние стало ухудшаться. Он стал обильнее, сильнее рвать. Промыли желудок ему, откачали ему 50 мл из желудка, сделали клизму", - уточнил отец.

Через несколько часов ребенок перестал самостоятельно дышать и его перевели в реанимацию. На следующий день малыш скончался. Врачи сообщили, что у ребенка был сильно повышен билирубин в крови. После вскрытия причиной смерти назвали бактериальный сепсис.

В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что результаты вскрытия являются предварительными. Точные причины смерти будут установлены после гистологического исследования.

На данный момент не подтверждаем смерть младенца от вакцинации. Сейчас создана комиссия совместно с комитетом контроля качества безопасности товаров и услуг. По результатам комиссии будут выяснены причины и обстоятельства летального исхода", - рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева.

В ведомстве заявили, что этот случай на особом контроле. Между тем родители умершего ребенка готовятся писать заявление в правоохранительные органы.

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