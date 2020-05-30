На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,5

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - На территории Казахстана зарегистрировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 29 мая 2020 года, в 01.38 (28 мая в 19.38 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 204 километрах на юго-восток от города Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,8. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 25 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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