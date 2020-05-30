Крупный пожар тушат в Алматы

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В Алматы горит склад, пожарные расчет ДЧС работают по повышенному номеру опасности, передает Kazakhstan Today.

В Турксибском районе Алматы, по адресу: улица Бекмаханова, 96б происходит тушение крупного пожара. По предварительной информации, горит склад.

На месте, предварительно, работают 15 единиц техники и 60 человек личного состава, а также автопоезд с объемом 30 тонн с СПЧ-2", - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

Сообщается, что в одном из складов горит макулатура. По периметру пожара создано 5 боевых участков, поданы 12 стволов на тушение и защиту соседних объектов, автоцистерны установлены на гидранты. Происходит распространение пожара на соседний объект. Ведется подготовка авиации.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства