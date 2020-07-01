Тараз. 30 июня. Kazakhstan Today - На стации Шокпар в Жамбылской области произошел пожар из-за схода цистерны с бензином, передает Kazakhstan Today.

30 июня, в 01.44, в Шуский районе, на железнодорожной станции Шокпар, произошел сход двух вагонов (1 цистерна с бензином, 60 тонн, и 1 платформа с контейнером, грузового поезда №2950 сообщением Алматы - Актогай); цистерна с ГСМ опрокинулась на бок. В результате происшествия произошёл разлив нефтепродуктов с последующим загоранием", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.





По информации ведомства, общая площадь, охваченная огнём, составила 600 квадратных метров и повреждено 75 метров железнодорожного полотна.

Произошла задержка 10 пассажирских поездов, которые находятся на станциях Шу, Алайгыр, Эспе.

Силами КТЖ из 10 ближайших частных жилых домов эвакуировано 42 человека, которые размещены у родственников в селе Шокпар.

В 05.20 пожар ликвидирован. Тушили огонь 6 сотрудников личного состава и 2 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Шуского района, пожарный поезд со станции Шу", - добавили в КЧС.

Жертв и пострадавших нет.

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