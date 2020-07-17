В Алматы горит супермаркет

По информации ДЧС Алматы, на месте развернута работа штаба, создано три боевых участка. Звеньями газодымозащитной службы проведена разведка на наличие людей. Эвакуировано три газовых баллона, каждый по 50 литров.
В настоящее время снята угроза перехода огня на частные жилые дома. Имелась угроза распространения на близлежащую гостиницу и складские помещения. Обеспечена бесперебойная подача воды техникой "Алматы Су". Все службы взаимодействия города на месте. В 19.21 огонь удержан и локализован", - сообщает ДЧС.
В 19.33 пожар ликвидирован.
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