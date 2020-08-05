В автокатастрофе погибли трое казахстанских борцов

Тараз. 4 августа. Kazakhstan Today - В результате ДТП на трассе Алматы - Тараз в Жамбылской области погибли три казахстанских борца. Еще двое находятся в больнице, передает Kazakhstan Today.

По информации Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы , авария произошла 3 августа в районе села Кордай в Жамбылской области. Во время ДТП в автомобиле находилось пять казахстанских борцов вольного стиля. Вольники Жаксыбек Карабалаев и Байбазар Жанбота скончались на месте происшествия. Сегодня не стало Ильяса Жумабая. Заутбек Нурдаулет и Шынгысхан Мухаметкалиев продолжают бороться за жизнь.

В реанимации, не приходя в сознание ушел в иной мир мастер спорта международного класса, чемпион Азии среди молодежи, победитель первенства Казахстана до 23 лет, победитель престижного международного турнира "Кубок на призы 3-кратного Олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева" Ильяс Жумай", - сообщает SportTime.kz .

Трагедию прокомментировал заслуженный тренер Республики Казахстан Сакен Закиров.

Большое горе постигло нашу большую борцовскую семью. Это огромная потеря, невосполнимая утрата для всего казахстанского спорта. Я даже не представляю, каково сейчас родителям, родным и близким. Мне сейчас очень сложно говорить о ребятах в прошедшем времени. Я ведь знал их еще с юношеских лет, когда они, будучи школьниками, поступили к нам в Республиканский колледж спорта имени Хаджимукана Мунайтпасова, где я работаю тренером. Я помню их первые успехи на международных турнирах. Это были молодые, талантливые, амбициозные и перспективные ребята, которые мечтали завоевать для Казахстана золотые медали чемпионата мира и Олимпийских игр. Жаксыбек Карабалаев уверенно шел к тому, чтобы стать лидером сборной страны, становился призером чемпионата Казахстана, был победителем первенства Республики до 23 лет. Ильяс Жумай - это отдельная страница в нашей борьбе. Яркий, талантливый, харизматичный. Его можно назвать художником вольной борьбы, поскольку Ильяс демонстрировал на ковре яркую и зрелищную борьбу. Он с легкостью схватывал на ходу все приемы и успешно применял их на ковре. Мы потеряли ребят, которые могли формировать будущее казахстанской вольной борьбы. От себя лично и от всей борцовской общественности выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким ребят", - сказал Сакен Закиров.

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