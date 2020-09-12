Сбежавшую из дома несовершеннолетнюю нашли полицейские Алматинской области

Талдыкорган. 11 сентября. Kazakhstan Today -8 сентября, около 13.00, в районное управление полиции Енбекшиказахского района с заявлением о пропаже 17-летней дочери обратился 50-летний житель города Есика. Мужчина пояснил, что после ссоры с родителями девушка в 10.00 8 сентября покинула дом и ее местонахождение неизвестно, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , были организованы масштабные поиски пропавшей. Через двое суток сыщикам удалось найти девушку в селе Каракемир у знакомых. Ее вернули родителям.

Несовершеннолетняя заверила стражей порядка, что больше с ней ничего подобного не повторится, но тем ни менее она поставлена на профилактический учет. В отношении родителей приняты меры в соответствии со статьей 127 КоАП РК.

6 сентября в Шымкенте полицейские нашли ушедшего из дома ребенка. 7 сентября в Атырау полицейские нашли пропавшего 4-летнего ребенка.

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