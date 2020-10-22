Тараз. 21 октября. Kazakhstan Today - В Таразе врачи пришили мужчине отпиленную руку, передает Kazakhstan Today.

30-летнего жителя Тараза доставили в травмпункт городской больницы в критическом состоянии, с сильным кровотечением. Как выяснилось, во время распиливания древесины циркулярной пилой его рука оказалась зажатой техническим устройством. В результате ладонь разделилась надвое. Рядом никого не было, и в бессознательном состоянии он потерял много крови и ослаб. Через некоторое время прохожий увидел пострадавшего и вызвал скорую помощь", - сообщили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области.

В городской многопрофильной больнице мужчине сделали экстренную четырехчасовую операцию, в результате которой половину ладони и оставшиеся пальцы удалось сохранить.

Я знаю, что, когда пилил дерево, мне оторвало правую руку, больше ничего не помню. Думал, что умер. Но теперь знаю, что благодаря врачам я смогу заново жить", - сказал молодой человек, когда пришел в себя.

Сейчас нервная система пациента восстанавливается. Мы надеемся, что после операции парень сможет сам завязать шнурок и держать ложку. Обычно при такой травме нужно только удалять поврежденную часть тела, однако помогло то, что пациента доставили к нам без промедления. Многие травмы вызваны неправильным использованием болгарки, которая разрывает кожные ткани, поэтому нужно быть очень осторожным при ее использовании", - сказал руководитель травмпункта Олег Шаюнусов.

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