Стали известны подробности ДТП с участием грузовика в Алматы

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В результате ДТП в Алматы пострадали водители грузовика и автомашины Nissan Maxima, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе департамента полиции Алматы уточнили, что ДТП произошло в 12.00 в Бостандыкском районе Алматы.

По данным ведомства, водитель 1973 года рождения, управляя грузовиком Shacman, следуя по улице Дулати в северном направлении на пересечении с улицей Набережной, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомашиной Nissan Maxima под управлением водителя 1995 года рождения, который следовал по Дулати в северном направлении.





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После столкновения водитель грузовика продолжил движение, выехал на восточную обочину, где допустил наезд на препятствие, а именно в металлическую опору уличного освещения рекламного щита остановочного комплекса, трансформаторную подстанцию и забор одного из домов, расположенный в микрорайоне Хан-Тенгри. Упавшим забором была повреждена автомашина Toyota Land Cruiser, припаркованная во дворе дома", - рассказали полицейские.

По их словам, в поврежденном Land Cruiser не было людей.

Водитель автомашины Nissan Maxima после столкновения выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на припаркованное авто марки Audi.

В настоящее время ведется расследование, будут назначены экспертизы.

В департаменте также отметили, что вследствие аварии пострадали водители грузовика и автомашины Nissan Maxima.





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