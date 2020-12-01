Пожилые супруги погибли при пожаре в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области при пожаре погибли пенсионеры, передает Kazakhstan Today.

Пожар произошел 30 ноября, около 07.00, в Белоусовке Глубоковского района. Горел жилой дом на улице Мира. В ходе разведки обнаружены двое погибших. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Как выяснилось позже, погибли владельцы жилища - 72-летние мужчина и женщина, сообщает портал YK-news.kz





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